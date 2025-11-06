New York'ta borsalar istihdam verisiyle yükseldi

New York borsası, olumlu ekonomik verilerin ve şirket bilançolarının etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,48 artışla 47.311 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 6.796,31 puana, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,65'lik kazançla 23.499,80 puana çıktı.

OLUMLU EKONOMİK GÖSTERGELER PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verisi, piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış gösterdi. ADP'nin verilerine göre, ekim ayında özel sektör istihdamı 42 bin arttı. Bu toparlanmanın, iş gücü piyasasına ilişkin endişeleri bir miktar hafiflettiği belirtildi. Ayrıca, Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,4'e yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasa katılımcıları tarafından takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, mevcut faiz oranlarının fazla kısıtlayıcı olduğu ve ekonominin bu durumdan olumsuz etkilendiği yönündeki görüşünü yineledi.

TARİFE DAVASI VE ŞİRKET BİLANÇOLARI

Öte yandan, ABD Yüksek Mahkemesi'nde Başkan Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerin yasallığının sorgulandığı dava da takip edildi. Mahkemenin tarifelere şüpheyle yaklaştığı gözlemlenirken, Hazine Bakanı Scott Bessent duruşma sonrası lehte bir karar beklediğini ifade etti. Şirket bilançoları da hareketliliği belirledi. Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri güçlü bilançosuyla yüzde 2,5 yükselirken, Super Micro Computer zayıf sonuçlarla yüzde 11,5, Pinterest ise kar beklentisini karşılayamayınca yüzde 21,8 değer kaybetti. McDonald's hisseleri satış artışıyla yüzde 2,2 yükseldi.