New York borsasında yeni rekor

ABD’de hükümetin kapalı kalmasına rağmen, AMD ile OpenAI arasında duyurulan yapay zeka ortaklığı piyasaları destekledi. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri rekor seviyelerde kapanırken, AMD hisseleri yüzde 23’ten fazla değer kazandı.

New York borsası haftanın ilk işlem gününde kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalarak 46.694,97 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 6.740,28 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,71 yükselişle 22.941,67 puana çıktı. Böylece S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

ABD’de federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam etmesine karşın, yapay zekâ alanındaki ortaklık haberleri pay piyasalarına destek sağladı.

ABD’li yarı iletken üreticisi AMD ile OpenAI, yapay zekâ altyapısını güçlendirmek üzere stratejik bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Ortak açıklamada, AMD’nin OpenAI’nin altyapısı için özel işlemci çipleri sağlayacağı ve ilk kurulumların 2026’nın ikinci yarısında başlayacağı bildirildi.

Ayrıca, AMD’nin OpenAI’ye 160 milyon adede kadar hisse için alım hakkı tanıdığı, bu hakkın belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı olarak kademeli şekilde devreye gireceği belirtildi.
Açıklamanın ardından AMD hisseleri yüzde 23,7 değer kazandı.

Öte yandan, Washington’daki bütçe çıkmazına ilişkin belirsizlik sürüyor. Senato’nun hükümetin kapanmasına yol açan anlaşmazlığı çözmek amacıyla yeniden toplanması planlanıyor.
Cumhuriyetçiler ile Demokratların, federal hükümete geçici finansman sağlamaya yönelik bütçe tasarılarını yeniden oylaması bekleniyor, ancak bu oylamalardan bir sonuç çıkması beklenmiyor.

Hükümetin kapalı kalması, ekonomik veri takvimini de aksatırken, bu durumun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28-29 Ekim toplantısına sınırlı verilerle gitmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

