New York borsası haftaya yükselişle başladı: Endeksler fırladı!

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 46.797,56 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artışla 6.737,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,53 kazançla 22.900,57 puana ulaştı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının altıncı gününe girilirken pay piyasaları, yapay zekayla ilgili ortaklık haberleriyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

AMD'NİN HİSSELERİ YÜZDE 26'NIN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

ABD'li yarı iletken şirketi AMD ve OpenAI, yapay zeka altyapısı için stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, AMD'nin OpenAI'nin yapay zeka altyapısını güçlendirmek için özel işlemci çipleri sağlayacağı ve ilk kurulumların 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı aktarıldı.

Söz konusu açıklamanın ardından AMD'nin hisseleri yüzde 26'nın üzerinde değer kazandı.

Öte yandan Washington'daki bütçe çıkmazına ilişkin belirsizlikler sürerken, Senatonun hükümetin kapanmasına yol açan bütçe anlaşmazlığını çözmek amacıyla bugün yeniden toplanması planlanıyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarılarının tekrar oylanması bekleniyor.

Hükümetin kapalı kalması ekonomik veri takvimini de aksatırken analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın 28-29 Ekim'deki toplantısına ekonomiye ilişkin sınırlı verilerle gitme olasılığını artırdığını belirtti.