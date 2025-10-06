Borsada Halkbank etkisi: Günü ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 düşüşle 10.734,87 puandan kapattı.

Önceki kapanışa göre 123,6 puan gerileyen endekste toplam işlem hacmi 117,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,50 azalış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla artış yüzde 0,69 ile iletişimde, en fazla düşüş ise yüzde 8,24 ile finansal kiralama-faktoring sektöründe görüldü.

Endeks, ABD’deki Halkbank davasına ilişkin gelişmelerin ardından özellikle bankacılık hisselerinde artan satışların etkisiyle günü negatif seyirde tamamladı. Halkbank, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi’nin aleyhlerine verdiği kararın ardından yaptığı açıklamada, temyiz başvurusunun ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiğini, ancak bunun hukuki sürecin sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

Altında yükseliş sürüyor!

New York borsasında yeni rekor

Halkbank ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin, "İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumu ile hazine nakit dengesi verisinin, yurt dışında ise Japonya’da hanehalkı harcamaları ve öncü endeks, Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması, Almanya’da fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle veri akışının olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.