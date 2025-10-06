Borsada Halkbank etkisi: Günü ekside kapattı

Borsada Halkbank etkisi: Günü ekside kapattı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybederek 10.734,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 düşüşle 10.734,87 puandan kapattı.

Önceki kapanışa göre 123,6 puan gerileyen endekste toplam işlem hacmi 117,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,50 azalış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,20 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla artış yüzde 0,69 ile iletişimde, en fazla düşüş ise yüzde 8,24 ile finansal kiralama-faktoring sektöründe görüldü.

Endeks, ABD’deki Halkbank davasına ilişkin gelişmelerin ardından özellikle bankacılık hisselerinde artan satışların etkisiyle günü negatif seyirde tamamladı. Halkbank, ABD İkinci İstinaf Mahkemesi’nin aleyhlerine verdiği kararın ardından yaptığı açıklamada, temyiz başvurusunun ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildiğini, ancak bunun hukuki sürecin sona erdiği anlamına gelmediğini bildirdi.

Altında yükseliş sürüyor!Altında yükseliş sürüyor!

New York borsasında yeni rekorNew York borsasında yeni rekor

Halkbank ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin, "İkinci İstinaf Mahkemesi'nin aleyhimize verdiği bu kararla ilgili olarak bankamızın ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde yaptığı temyiz başvurusu, anılan Yüksek Mahkeme tarafından 6 Ekim 2025 tarihinde reddedilmiştir. Bu gelişme, hukuki sürecin tamamlandığı anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumu ile hazine nakit dengesi verisinin, yurt dışında ise Japonya’da hanehalkı harcamaları ve öncü endeks, Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması, Almanya’da fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD’de federal hükümetin kapanması nedeniyle veri akışının olmayacağını hatırlatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu