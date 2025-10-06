Altında yükseliş sürüyor!

Altında yükseliş sürüyor!
Yayınlanma:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 420 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 400 bin lira, en yüksek 5 milyon 438 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 yükselişle 5 milyon 420 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 5 milyon 345 bin liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatlar coştu! Çeyrek 9 bin liraya dayandı!Altın fiyatlar coştu! Çeyrek 9 bin liraya dayandı!

İŞLEM MİKTARI 2 BİN 266,16 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 133 milyon 924 bin 380,68 lira, işlem miktarı ise 2 bin 266,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 141 milyon 909 bin 700,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

www.jpg

Kaynak:AA

İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Acun Ilıcalı'dan şaşırtan karar: İlk ismi sosyal medyadan duyurdu
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ!
Son 10 yılda en çok zenginleşen il belli oldu
Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Ekonomi
New York borsasında yeni rekor
New York borsasında yeni rekor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
İndirim mi dediniz? Artık kimse inanmıyor! Tüketici sessizce geri çekiliyor
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu
Trump'ın gümrük tarifeleri başlıyor! İlk uygulama belli oldu