New York borsası düşüşle kapandı

Hisse senetleri Perşembe günü genel olarak düşüş yaşadı ve yatırımcılar Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın Cuma günkü konuşmasını beklerken, S&P 500 endeksi üst üste beşinci gün düşüş yaşadı.

Geniş piyasa endeksi %0,4 düşerek 6.370,17 puandan kapanırken, Nasdaq Composite endeksi %0,34 düşüşle 21.100,31 puandan kapandı. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 152,81 puan veya %0,34 düşüşle 44.785,50 puandan kapandı.

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde Wyoming eyaletinde başlayan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Yatırımcılar, Powell'ın Wyoming, Jackson Hole'da düzenlenecek merkez bankasının yıllık ekonomi sempozyumunda, faiz oranlarının seyrine dair görüşler sunarak, devam eden enflasyon endişelerine bir nebze olsun rahatlama sağlayabileceğini düşünüyor.

Powell'ın konuşması öncesi diğer Fed yetkililerinin yaptığı açıklamalar takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack yarın bir para politikası kararı alacak olsalar faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeyeceğini ifade etti.

Hammack, enflasyonun yükseliş eğilimde olduğunu belirterek, "Elimdeki bilgilerle, eğer toplantı yarın olsaydı faiz oranlarını düşürmek için bir gerekçe görmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yönetiminin ticaret politikalarının ekonomik etkileri ise veriler ile şirket bilançolarında izlenirken, tüketicilerin harcamalarına dair daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar ABD'li perakende şirketlerinin finansal sonuçlarını değerlendirmeye devam etti.

Ülkenin büyük perakende şirketlerinden Home Depot, Target, Lowe's ve TJ Maxx'in ana şirketi TJX'in finansal sonuçlarının karışık bir tablo ortaya koymasının ardından bugün de Walmart bilançosunu açıkladı.

Walmart, tarifelerden kaynaklanan maliyetlerin artmaya devam ettiğini belirtmesine rağmen yıl geneli için kar ve satış beklentisini yükseltti. Ancak 3 aylık dönemde geliri beklentileri aşsa da karı beklentilerin altında kalan şirketin hisseleri yüzde 4,5 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ise ağustosta 53,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.