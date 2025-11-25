Ne Şimşek cevaplayabildi ne de Yılmaz! Ekonomi yönetiminin kaçtığı soru

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, kamu kurumlarının yüksek kira giderlerine ilişkin verdiği soru önergesi bürokratik bir döngüye takıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konunun kendi yetki alanlarına girmediğini belirterek soruları birbirine yönlendirdi ve önerge yanıtsız kaldı.

Kamu kurumlarının, bilhassa bakanlık merkez teşkilatlarının özel mülkiyete ait yapılarda hizmet vermesinin bütçeye ağır bir yük getirdiğine dikkat çeken CHP'li Altay, Ankara'daki bazı bakanlıkların kamu binaları yerine şahıs veya şirketlere ait mülklerde fahiş kiralarla faaliyet göstermesini Meclis gündemine taşıdı.

Altay, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu.

YILMAZ ŞİMŞEK'İ, ŞİMŞEK YILMAZ'I ADRES GÖSTERDİ

Önergeye ilk yanıt Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, sadece Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ve bağlı kuruluşlarla ilgili soruları cevaplandırdıklarını belirterek, bahse konu önergenin kendi görev sahasına girmediğini, muhatabın Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğunu ifade etti ve soruları cevapsız bıraktı.

Bunun üzerine Altay, rotayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çevirdi. Ancak Bakan Şimşek de konunun kendi bakanlığının değil, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesinde olduğunu savunarak önergeyi yanıtlamadı.

Yaşanan bu yetki karmaşasının ardından CHP'li vekil, aynı soruları bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a yönelterek bir kez daha TBMM Başkanlığı'na başvurdu.

"2024 YILINDA ÖDENEN TOPLAM KİRA BEDELİ NEDİR?"

Engin Altay'ın yanıt aradığı ve bürokraside krize neden olan o sorular ise şunlardı:

"Türkiye genelinde kamu kurumlarının kullanımında olan toplam bina sayısı kaçtır? Bunlardan kaçı kamu mülkiyetindedir, kaçı özel mülkiyetten kiralanmıştır? Ankara ilinde, bakanlıkların merkez teşkilatlarına ait toplam hizmet binası sayısı kaçtır? Bu binalardan kaçı kamuya ait, kaçı kiralıktır?

Halihazırda Ankara’da kiralanmakta olan bakanlık merkez teşkilatı binalarının listesi nedir? Her biri hangi bakanlık tarafından kullanılmaktadır, adresleri nedir, hangi kişi ya da şirketten kiralanmıştır? Ankara’daki bu kiralık bakanlık binalarına 2020–2024 yılları arasında yıllık bazda ayrı ayrı olmak üzere ne kadar kira ödemesi yapılmıştır?

Bakanlık merkez teşkilatlarının sadece 2024 yılında kiralık binalara ödediği toplam kira bedeli nedir? Bu miktar, genel kamu kira giderlerinin ne kadarına karşılık gelmektedir?"