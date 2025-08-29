Mourinho'nun gidişi Fenerbahçe'yi coşturdu

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurduktan sonra kulübün borsadaki hisselerinde dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Sabah saatlerinde Fenerbahçe hisselerindeki yükseliş, yüzde 6’yı aştı.

FENERBAHÇE'DEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Fenerbahçe Futbol A.Ş., Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Jose Mourinho’nun görevine son verildiğini belirtti. Kulüp tarafından saat 10.36'da yapılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini üstlenen Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Bu bilgi, yatırımcılarımızın dikkatine sunulmuştur."

Açıklamanın ardından, Fenerbahçe hisselerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.

HİSSELERDE YÜZDE 6'NIN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Mourinho’nun ayrılığına dair resmi bilgilendirme sonrası FENER hisseleri önemli bir değer kazandı. KAP duyurusu öncesinde 12,61 TL seviyelerinde işlem gören hisseler, saat 11.00 itibarıyla yüzde 6,31 prim yaparak 13,30 TL’ye yükseldi.

Haftanın son işlem gününe 12,51 TL’den başlayan hisseler, Mourinho'nun kulüpten ayrıldığı haberinin ardından gün içinde 13,38 TL’ye kadar tırmandı.