Motosiklet satışı patladı: Son 3 yıl 30 yılın toplamını geçti

Son üç yılda Türkiye’de satılan motosiklet sayısı 3 milyona ulaşarak, son 30 yılda gerçekleşen toplam satışı geride bıraktı. 2025’in ilk 7 ayında satılan motosiklet sayısı ise 500 bin sınırını geçti.

MOTOSİKLET KULLANIMI ARTIYOR

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, son üç yıl içinde satılan motosiklet sayısının 3 milyona ulaştığını ve bunun, son 30 yıldaki toplam satışı aştığını belirtti.

Türkiye genelinde bireysel ulaşımda motosikletlerin payı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı, ekonomik yakıt tüketimi, park kolaylığı ve zaman kazancı sağlaması gibi etkenler, motosiklet tercihinin artmasında etkili oluyor.

GENÇLER VE ŞEHİR İÇİ KULLANICILAR MOTOSİKLETE YÖNELİYOR

Özellikle genç nüfusun yanı sıra şehir içi ulaşımda pratik çözümler arayan kullanıcılar motosiklete yöneliyor. Bu artan talep, hem sıfır hem de ikinci el motosiklet pazarında ciddi bir hareketlilik oluşturmuş durumda.

3 MİLYONLUK SATIŞ, 30 YILLIK REKORU AŞTI

Remzi Öztürk yaptığı açıklamada, “Son üç yılda yaklaşık 3 milyon motosiklet satışı gerçekleşti. Bu sayı, Türkiye’de motosiklet tarihinde son 30 yılda kaydedilen toplam satışın üzerine çıktı. Yaklaşık 2,5 milyon kişi motosikletle ilk kez tanıştı.” ifadelerini kullandı.

Öztürk, 2015 yılında yapılan yasal düzenlemeler sayesinde belirli segmentteki motosikletlere erişimin kolaylaştığını, 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli araçların B sınıfı ehliyetle kullanılabildiğini, bu araçlarda zorunlu trafik sigortası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olmadığını vurguladı.

Bu sınıfa ait motosikletlerin pazar payının yüzde 61 gibi yüksek bir seviyeye ulaştığını belirten Öztürk, satışlardaki artışın yalnızca otomobil fiyatlarındaki yükselişe veya kurye hizmetlerindeki büyümeye bağlanamayacağını söyledi. Ulaşım alışkanlıkları, kentleşme, yakıt maliyetleri, trafik yoğunluğu ve yaşam tarzındaki değişimlerin de bu artışta etkili olduğunu ifade etti.

2025’İN İLK 7 AYINDA 526 BİN MOTOSİKLET SATILDI

Remzi Öztürk’ün verdiği bilgilere göre, 2025’in Ocak-Temmuz döneminde toplamda 526 bin 956 motosiklet satışı gerçekleşti. Bu satışların yüzde 67’sini 0-250 cc aralığındaki motosikletler oluştururken, 250 cc üzeri motosikletlerin pazar payı yüzde 4 seviyesinde kaldı. Elektrikli motosikletlerin oranı ise yüzde 30 olarak açıklandı.

ÜÇ TEKERLEKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 51’LİK BÜYÜME

Motosiklet sektöründe yılın ilk yedi ayında yüzde 24,2’lik bir küçülme yaşanmasına rağmen, üç tekerlekli araç segmenti dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Öztürk, “Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51’lik artış gösteren üç tekerlekli motosikletler, B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Ayrıca bu araçlar zorunlu trafik sigortası ve MTV’den muaf.” dedi.

Artan yaşam maliyetleri ve ulaşımda sadeleşme arayışının kullanıcıları ulaşımı daha kolay ve uygun maliyetli araçlara yönlendirdiğini belirten Öztürk, üç tekerlekli motosikletlerin bu ihtiyacı karşıladığını söyledi. Bu segmentte ithalatın zorlaştırılmasıyla üretimin tamamen yerli hale geldiğini de vurguladı.

Ancak, Temmuz ayında bu araçlara getirilen yüzde 15 oranındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının, yatırım yapan yerli üreticiler için sıkıntı yarattığını belirterek, bu tür düzenlemelerin daha dikkatli yapılması gerektiğini ifade etti.

İKİNCİ EL SATIŞLAR 651 BİNİ GEÇTİ

İkinci el motosiklet pazarında da önemli veriler paylaşan Öztürk, 2025’in ilk 7 ayında 651 bin 785 ikinci el motosikletin el değiştirdiğini duyurdu.

Pazarda ürün stoklarının yeterli olması ve genel daralmanın etkisiyle ikinci el motosikletlere olan talepte bir azalma yaşandığını belirten Öztürk, ikinci el satışlarında genellikle uluslararası markaların öne çıktığını ve satılan araçların yüzde 85’ini sadece altı büyük markanın oluşturduğunu sözlerine ekledi.