Motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?

Motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?
Yayınlanma:
Uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ve döviz kurlarındaki hareketliliğin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında inişli çıkışlı seyir sürüyor. İşte 21 Ağustos 2025 itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

LPG, motorin ve benzin fiyatları zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

akaryakit.jpeg

Peki, 21 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 17 Ağustos 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.60 TL
Motorin: 52.12 TL
LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.45 TL
Motorin: 52.00 TL
LPG: 25.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.36 TL
Motorin: 53.04 TL
LPG: 26.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.69 TL
Motorin: 53.39 TL
LPG: 26.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Ekonomi
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
Grevdeki işçiler eylemi patronun evine taşıdılar
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
BIST100 endeksi tarihi zirveye ulaştı
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!
Bilançolar açıklandı:Türkiye'nin en karlı bankası oldu!