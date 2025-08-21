Motorin, benzin ve LPG ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

LPG, motorin ve benzin fiyatları zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. 20 Ağustos tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Peki, 21 Ağustos 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 17 Ağustos 2025 Pazar gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.60 TL

Motorin: 52.12 TL

LPG: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.45 TL

Motorin: 52.00 TL

LPG: 25.88 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.36 TL

Motorin: 53.04 TL

LPG: 26.40 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.69 TL

Motorin: 53.39 TL

LPG: 26.33 TL