41.990 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan bu yeni versiyon, 474 km menzil, 200 km/s maksimum hız ve 0’dan 100 km/s’ye 4,6 saniyede ulaşma performansı sunuyor. Bu hamle, Tesla’nın Model S ve Model X üretimini sonlandıracağını duyurmasından yalnızca bir hafta sonra geldi ve şirketin odağını daha yüksek hacimli, otonom sürüşe uygun modellere kaydırma stratejisini pekiştiriyor.

Tesla, Amerika Birleşik Devletleri'nde Model Y'nin uygun fiyatlı yeni bir versiyonunu daha piyasaya sürerek, tamamen elektrikli crossover modelinin beşinci versiyonunu ürün gamına ekledi. Bu sayede otomobilin seçenekleri çeşitlendi ve tüketicilere satın alma sırasında daha fazla seçenek sunuldu.

Tesla, Pazartesi akşamı Model Y Dört Çeker modelini 41.990 dolardan satışa sundu. Araç, 474 kilometre menzile, saatte 200 km hıza ve 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlıyor.

Bu araç, Model Y'nin en uygun fiyatlı ikinci konfigürasyonudur ve yalnızca 39.990 dolarlık fiyatıyla Model Y Arkadan Çekişli modelini geride bırakmaktadır.

Model Y ürün gamını genişletme hamlesi, CEO Elon Musk'ın şirketin Model S ve Model X'i üretimden kaldıracağını ve bunun yerine şirketin Kaliforniya, Fremont'taki fabrikasında Optimus robotunun üretimine yer açacağını doğrulamasından sadece bir hafta sonra geldi.

Tesla'nın geçen yıl piyasaya sürdüğü Model Y Dört Çeker, aracın "Standart" donanım paketinin gereksinimlerini karşılıyor . Ancak, Arkadan Çekişli, Dört Çeker ve Performans versiyonlarında bulunan "Premium" donanım seviyelerinde yer alan birçok lüks özellikten yoksun .

'STANDART' VE PREMİUM ARASINDAKİ FARK

Tesla artık onlara 'Standart' demese de, bu yeni temel modeller Premium modellere kıyasla daha sadeleştirilmiş versiyonlardır.

Motor kaputunun altında, temel modellerde 69 kWh'lik bir batarya bulunurken, Premium modelde daha büyük 78,1 kWh'lik bir batarya yer alıyor. Jant ve dış görünüm farklılıkları arasında, Standart modelde 18 inçlik çelik jantlar yerine 19 inçlik alüminyum jantlar, adaptif özellikli olmayan temel LED farlar yerine adaptif uzun farlara sahip tam LED ışık çubukları ve otomatik karartmalı elektrikli katlanır aynalar yerine manuel katlanır yan aynalar yer alıyor.

Premium modelindeki iç mekan ve ses sistemi geliştirmeleri arasında, Standart modeldeki 7 hoparlörlü sisteme kıyasla subwoofer'lı 15 hoparlörlü bir sistem, ısıtmalı arka koltuklar ve ön havalandırmalı tamamen vegan deri döşeme (Standart modelde sadece ön ısıtmalı vegan deri-kumaş karışımı yerine), manuel yerine elektrikli katlanır arka koltuklar, Standart modelde bulunmayan 8 inçlik arka dokunmatik ekran ve orta kol dayama yeri ve kumaş kaplı tavan yerine tamamen görünür panoramik cam tavan yer alıyor.

Model Y'de artık beş farklı konfigürasyonun bulunması, Tesla'nın aracı her zamankinden daha fazla seçenekle sunmaya çalıştığını açıkça gösteriyor.

Model S ve Model X'in gelecekle ilgisiz oldukları gerekçesiyle üretimden kaldırılması ve Tesla'nın otonom sürüşe odaklanmasıyla birlikte , Model Y portföyünün çeşitlendirilmesi, şirketin en popüler otomobilinin daha fazla varyasyonunu üretmeye razı olduğu fikriyle örtüşüyor gibi görünüyor.

Model Y

Model S ve Model X'i piyasadan kaldırıp yerine yeni bir Model Y konfigürasyonu getirmek, hayranların tam olarak istediği şey değil; birçok kişi Tesla'nın büyük aileler için daha büyük bir SUV ihtiyacını nasıl karşılayacağını merak ediyor .

Bununla birlikte, Tesla'nın otonom sürüş sorununu çözmeye yönelik amansız yaklaşımı ve sürücüsüz araç çağırma hizmeti başlatmaya hazırlanması, bu hamle için uygun görünüyor. Yakında, bu otonom geleceğin ana rollerini Model 3, Model Y ve Cybercab üstlenecek. Cybertruck ise yerel taşımacılık gibi diğer alanlarda kullanılmaya devam edecek.

Ne yazık ki, yeni isimlendirme kuralı yalnızca Kanada pazarı için geçerli olup, en azından şimdilik yeni bir varyant eklenmemiştir.

Yeni piyasaya sürülen Model Y AWD, giriş seviyesi Arkadan Çekişli (RWD) versiyon ile daha pahalı Premium donanım seviyeleri arasına yerleşerek, alıcılara tam Premium pakete geçmeden daha düşük maliyetli bir çift motorlu çekiş seçeneği sunuyor.

Yeni modelin yanı sıra Tesla, hem ABD hem de Kanada'da "Standart" adlandırma geleneğini resmen kaldırdı. Daha önce Model Y Standard olarak adlandırılan model artık sadece Model Y Arkadan Çekişli (RWD) olarak adlandırılırken, yeni AWD modeli de buna göre etiketlendi.

GÜNCELLENMİŞ ABD MODEL Y ÜRÜN YELPAZESİ

Yeni AWD donanım seviyesinin eklenmesiyle birlikte, Tesla'nın ABD Model Y ürün gamı ​​artık beş farklı versiyondan oluşuyor:

Model Y Arkadan Çekişli – 39.990 $

Model Y AWD – 41.990 dolar

Model Y Premium Arkadan Çekişli – 44.990 $

Model Y Premium AWD – 48.990 $

Model Y Performance AWD – 57.490 $

Yeni dört tekerlekten çekişli (AWD) varyantın eklenmesi, Model Y ürün gamını daha da parçalayarak Tesla'nın her türlü fiyat ve performans açığını doldurarak satışları en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini gösteriyor. Avrupa'da da Model Y beş farklı varyantta sunuluyor ancak ABD'dekinden farklı olarak arkadan çekişli (RWD) uzun menzilli bir seçenek de içeriyor .