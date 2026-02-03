Şimşek yüksek enflasyonun nedenini buldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verilerini paylaştı. Ocak ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK yılın ilk enflasyonunu açıkladı

Yılın ilk ayında fiyatlama davranışlarında gıda ve alkolsüz içecekler etkili oldu. Gıda en fazla fiyatın arttığı kalem olurken, TÜİK'in sepet değişikliği dikkat çekti.

TÜİK GIDANIN AĞIRLIĞINI DÜŞÜRDÜ

TÜİK, 2026 yılı enflasyon hesaplamalarında kullanılacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetini ve metodolojisini güncelledi.

Bu yıl sepetten 30 madde çıkarıldı. Tüketim alışkanlıklarındaki değişimi yansıtan 38 yeni madde listeye eklendi. Enflasyonda kalemlerin ağırlığını değiştirdi. Bu ay fiyatı en çok artan kalem olan gıda fiyatlarının enflasyon sepetinde ağırlığı düşürüldü.

ŞİMŞEK 'HAVA KOŞULLARI' DEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise açıklanan verileri değerlendirdi. Şimşek, gıda fiyatlarının hava şartları nedeniyle yükseldiğini savundu.

Mehmet Şimşek şunları kaydetti:

"Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz."

Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu.



Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7’ye geriledi.… pic.twitter.com/6hwS2wjqri — Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 3, 2026

Öte yandan Şimşek gıda fiyatlarını gerekçe gösterse de geçen ay aylık enflasyon 0,89 olarak gerçekleşmişti.

Ekonomi yönetiminin gıda fiyatlarına gerekçe gösterdiği zirai don geçen yılın nisan ayında, kuraklık ise haziran-temmuz aylarında gerçekleşmişti.