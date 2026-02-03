Akaryakıta zam tabelaya daha yansımadan değişti!

Yayınlanma:
Akaryakıt piyasasında bu gece yarısı beklenen büyük zam haberi, petrol fiyatlarındaki ani düşüşle yön değiştirdi.

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz haftaki 70 dolar bandından gerilemesi, akaryakıt pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin grubundaki fiyat artışı beklenen seviyenin çok altında kalacak.

Motorine yapılması planlanan 2 lira 74 kuruşluk dev zam geri çekilirken, tabelaya yansıyacak rakamın sembolik bir seviyede kalacağı öğrenildi.

2 LİRA 74 KURUŞLUK ZAM İPTAL EDİLDİ

2023/09/11/benzin-motorin.jpg

Bu gece yarısından itibaren geçerli olması planlanan yüksek oranlı zamdan vazgeçildi:

GERİ ÇEKİLEN TUTAR: Motorin için öngörülen 2,74 TL'lik artış iptal edildi.

YENİ ZAM TUTARI: Motorin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla sadece 20 kuruşluk cüzi bir artış yapılacak.

NEDEN: Orta Doğu merkezli gerilimin azalması ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme bu kararın ana nedeni oldu.

3 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2023/09/12/motorin-benzin-zam2.jpg

Zam öncesi üç büyükşehirde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

ŞehirBenzin (TL)Motorin (TL)Otogaz (TL)
İstanbul Avrupa55,3457,4630,09
İstanbul Anadolu55,1657,2829,49
Ankara56,2458,5429,97
İzmir56,5358,8129,89

Motorine beklenen 2,74 TL'lik zammın iptal edilmesi, araç sahiplerini bir nebze rahatlatsa da halihazırda yükek fiyatlar ve küresel gerilimlerle yükelme ihtimali bulunan akaryakıt fiyatlarına yönelik endişeler sürüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

