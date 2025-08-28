Milyonlarca kişinin maaşına zam: Emekliler de alacak

Milyonlarca memur ile emekliyi ilgilendiren 2 yıllık maaş artış oranları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fakat Ocak 2026'dan itibaren bu oranlara enflasyon farkı da eklenecek. Böylece yüzde 11 olarak açıklanan zam, yüzde 17’ye kadar yükselebilecek. Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşının 60 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. İşte 2026 yılı için detaylı maaş hesapları...

KARAR HAKEM KURULU'NDAN ÇIKTI

Yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon memur emeklisini kapsayan zam düzenlemesi, hükümetle yetkili sendika Memur-Sen Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varmayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından karara bağlandı. Kurul, tüm itirazlara rağmen hükümetin teklifine bir puan artış vererek, 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 5+4 oranlarında zamma karar verdi. Ancak bu oranlar, enflasyon farkına göre güncellenecek. Ocak ayından itibaren bu farkların maaşlara yansıtılması kesinleşti.

KİMLERİ KAPSIYOR?

Hakem Kurulu’nun aldığı kararlar; teknik hizmetler sınıfı (mühendis, mimar, tekniker, teknisyen), sağlık personeli (ebe, hemşire, veteriner hekim), avukatlar, müdür, müdür yardımcısı, şef ve amirler ile genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personeli kapsıyor. Ayrıca bu düzenlemeler memur emeklilerinin maaşlarına da aynı şekilde yansıtılacak.

UYGULAMA TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Hakem Kurulu’nun belirlediği 4 zam oranı, 2026 ve 2027 yıllarında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki yılda memur maaşlarına kademeli olarak uygulanacak. Böylece kamu görevlileri ve Emekli Sandığı emeklileri yılda iki kez maaş artışı alacak.

SADECE ZAM ORANLARI DEĞİL, SEYYANEN ARTIŞ DA VAR

2026’nın ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7; 2027’nin ilk yarısı için yüzde 5 ve ikinci yarısı için yüzde 4’lük genel zam oranlarına ek olarak seyyanen artış da kararlaştırıldı. Memur taban aylıklarına 2026 yılının ocak ayında bin TL ilave edilecek. Bu artıştan sonra zam oranları ve enflasyon farkı maaşlara yansıtılacak.

ENFLASYON FARKI HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Zam dönemi öncesindeki 6 aylık sürede gerçekleşen enflasyon, daha önce verilen zam oranını geçerse fark memur ve emekli maaşlarına eklenecek. Örneğin, 2026 Temmuz ayında yüzde 7 oranında zam uygulanacaksa ve bu oranın üzerinde bir enflasyon çıkarsa, Ocak 2027’deki yüzde 5’lik zam oranına bu fark eklenecek.

OCAK 2026 ZAMMI NASIL YÜKSELECEK?

Merkez Bankası’nın 2025 yılı enflasyon tahminine göre oranlar netleşiyor. Yüzde 25 enflasyon tahminine göre yılın ikinci yarısında yüzde 7.14’lük enflasyon bekleniyor. Bu durumda memur ve emekli için yüzde 2.04 enflasyon farkı oluşacak ve Ocak 2026 zammı yüzde 13.26’ya çıkacak. Enflasyonun yüzde 29’a ulaşması halinde ise bu oran yüzde 16.88’e kadar yükselecek.

HİZMET KOLLARINDA YAPILAN EK ARTIŞLAR

112 Acil Çağrı Merkezleri: Görevli çalışanlara yapılan ek ödeme 556 TL'ye çıkarıldı.

Öğretmenler: Öğretim yılına hazırlık ödeneği 5.266 TL’den 6.436 TL oldu.

Akademik Personel: Eğitim öğretim ödeneğine 1.853 TL artış yapıldı.

Sağlık Personeli: Nöbet ücretleri yüzde 10 oranında artırıldı.

Zabıta ve İtfaiye Personeli: Özel hizmet tazminatlarında 889 TL artış sağlandı.

Arkeolojik Kazı Personeli: Fazla çalışma ücreti yüzde 25 oranında yükseltildi.

Karayolları Personeli: Yıllık ödenen fazla mesai ücreti 300 saatten 350 saate çıkarıldı.

Ulaştırma ve Enerji Alanları: Şantiye, fabrika, atölye ve laboratuvar çalışanlarına 16.383 TL’ye kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çekiyle verilmesi sağlandı.

Orman Yangını Müdahale Personeli: Günlük 293 TL olmak üzere, aylık 2.926 TL’yi geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılacak.

MEMURLARA YÖNELİK EK DÜZENLEMELER

Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfında görevli olup ilave ödeme almayan personelin puanı 10 puan artırıldı.

Yabancı dil tazminatlarında iyileştirme yapıldı.

Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti ödenecek.

Engelli çocuğu olan memurların aile yardımında artış yapıldı.

Kamu konutlarından faydalanmada engelli eşi veya çocuğu olan personele süre uzatımı getirildi.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR ARTACAK?

Temmuz 2025’te yapılan yüzde 15.57’lik artışla birlikte en düşük memur emekli maaşı 22.672 TL’ye, en düşük aktif memur maaşı ise 50.502 TL’ye çıkmıştı. Ocak 2026’da eklenecek zam ve enflasyon farkıyla bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre enflasyon oranı dikkate alınarak Ocak zammı şu şekilde şekillenecek:

Enflasyon %24 olursa:

6 aylık enflasyon: %6.28

Enflasyon farkı: 1.22 puan

Ocak 2026 zammı: %12.35

Enflasyon %25 olursa:

6 aylık enflasyon: %7.4

Enflasyon farkı: 2.04 puan

Ocak 2026 zammı: %13.26

Enflasyon %29 olursa:

6 aylık enflasyon: %10.56

Enflasyon farkı: 5.3 puan

Ocak 2026 zammı: %16.88