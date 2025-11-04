Milyar dolarlık dev tesis tarihe karışıyor: İki dev otomobil firmasının ortaklığı bitiyor

Nissan sözcüsü Brian Brockman, WardsAuto'ya yaptığı açıklamada QX50 ve QX55'in bu ayın sonlarında üretiminin durdurulacağını söyledi.

Bu arada bir Mercedes sözcüsü, son GLB crossover'ın 2026 Mayıs'ında üretim hattından çıkacağını açıkladı.

Gelecek yılın ortasına kadar üretimde araç kalmayacağı için fabrika kapanacak.

Aguascalientes, Nissan'ın maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için gerçekleştirdiği büyük yeniden yapılandırma çabaları kapsamında kapatmayı planladığı yedi fabrikadan üçüncüsü.

Japonya'daki Oppama fabrikası ve Meksika'daki Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca sanayi bölgesi aynı kaderle karşı karşıya kalacak.

Ayrıca San Diego ve São Paulo'daki tasarım stüdyoları da kapanıyor.

Ortak üretim girişimi sona eriyor olsa da Infiniti, QX60'ı QX50'nin halefi olarak görüyor, yaklaşan QX65 ise QX55'in yerini alacak.

Coupe tarzı SUV, 2026'daki olası lansmanından önce QX65 Monograph konseptiyle ön gösterime sunuldu.

Mercedes'te ise GLB, yeni CLA'ya benzer şekilde hem içten yanmalı hem de elektrikli motora sahip ikinci nesille devam edecek.

Nissan, işten çıkarmalar yoluyla toparlanmayı hedefliyor. Fabrika ve tasarım stüdyolarının kapatılması, iş gücünde 20.000 çalışan azaltma planının bir parçası.

Araç platformlarının sayısı 13'ten 7'ye düşerken, yıllık üretim ise 1 milyon adet azalarak 2,5 milyona düşecek.

Daha geniş kapsamlı bir "tasarım basitleştirme" girişimiyle desteklenerek parça karmaşıklığının yüzde 70'e kadar düşmesi bekleniyor.

Birkaç ay önce oluşturulan maliyet azaltma çalışma grubu, şu ana kadar 4.000 potansiyel tasarruf fikri belirledi ve bunların 1.600'ünün uygulanabilir olduğu düşünülüyor.

Örneğin, koltuk başlığı sayısını azaltmak bile şirkete çok para kazandırabilir. Evet, durum bu kadar vahim.

Ancak haberler tamamen kötü değil. Nissan, QX65'in yanı sıra bir dizi yeni ürünle geliyor.

Şirket, yeni nesil Elgrand minivanının yanı sıra yeni Leaf ve Sentra'yı da tanıttı.

Çin'e iki yeni sedan (N6 ve Teana) ve bir de Frontier hibrit pikap gelecek.

Ayrıca ufukta çift Infiniti motorlu yeni bir arkadan itişli Skyline ve Xterra'nın 2028'de geri dönmesi bekleniyor.

Nissan, toparlanma planı ve yaklaşan ürün atağı sayesinde tekrar rayına oturabileceğine inanıyor.