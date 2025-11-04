Milyar dolarlık dev tesis tarihe karışıyor: İki dev otomobil firmasının ortaklığı bitiyor

Milyar dolarlık dev tesis tarihe karışıyor: İki dev otomobil firmasının ortaklığı bitiyor
Yayınlanma:
Nissan ve Mercedes ortak fabrikayı kapatacak. Nissan ve Daimler, 2015 yılında Meksika'nın merkezindeki Aguascalientes (COMPAS) tesisini inşa etmek için bir anlaşma imzaladılar. A-Serisi'nin ömrü kısa oldu ve üretimi 2020'de sona erdi. Şimdi ise kalan modellerin de üretimden kaldırılacağı öğrenildi.

Nissan sözcüsü Brian Brockman, WardsAuto'ya yaptığı açıklamada QX50 ve QX55'in bu ayın sonlarında üretiminin durdurulacağını söyledi.

Bu arada bir Mercedes sözcüsü, son GLB crossover'ın 2026 Mayıs'ında üretim hattından çıkacağını açıkladı.

mercedes-benz-nissan-daki-346-milyon-dolarlik-hissesini-satiyor195392-0.jpg

Gelecek yılın ortasına kadar üretimde araç kalmayacağı için fabrika kapanacak.

Aguascalientes, Nissan'ın maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için gerçekleştirdiği büyük yeniden yapılandırma çabaları kapsamında kapatmayı planladığı yedi fabrikadan üçüncüsü.

Japonya'daki Oppama fabrikası ve Meksika'daki Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca sanayi bölgesi aynı kaderle karşı karşıya kalacak.

Ayrıca San Diego ve São Paulo'daki tasarım stüdyoları da kapanıyor.

Ortak üretim girişimi sona eriyor olsa da Infiniti, QX60'ı QX50'nin halefi olarak görüyor, yaklaşan QX65 ise QX55'in yerini alacak.

Coupe tarzı SUV, 2026'daki olası lansmanından önce QX65 Monograph konseptiyle ön gösterime sunuldu.

image-8.webp

Mercedes'te ise GLB, yeni CLA'ya benzer şekilde hem içten yanmalı hem de elektrikli motora sahip ikinci nesille devam edecek.

Nissan, işten çıkarmalar yoluyla toparlanmayı hedefliyor. Fabrika ve tasarım stüdyolarının kapatılması, iş gücünde 20.000 çalışan azaltma planının bir parçası.

Araç platformlarının sayısı 13'ten 7'ye düşerken, yıllık üretim ise 1 milyon adet azalarak 2,5 milyona düşecek.

Daha geniş kapsamlı bir "tasarım basitleştirme" girişimiyle desteklenerek parça karmaşıklığının yüzde 70'e kadar düşmesi bekleniyor.

Birkaç ay önce oluşturulan maliyet azaltma çalışma grubu, şu ana kadar 4.000 potansiyel tasarruf fikri belirledi ve bunların 1.600'ünün uygulanabilir olduğu düşünülüyor.

Örneğin, koltuk başlığı sayısını azaltmak bile şirkete çok para kazandırabilir. Evet, durum bu kadar vahim.

Ancak haberler tamamen kötü değil. Nissan, QX65'in yanı sıra bir dizi yeni ürünle geliyor.

Şirket, yeni nesil Elgrand minivanının yanı sıra yeni Leaf ve Sentra'yı da tanıttı.

Çin'e iki yeni sedan (N6 ve Teana) ve bir de Frontier hibrit pikap gelecek.

Ayrıca ufukta çift Infiniti motorlu yeni bir arkadan itişli Skyline ve Xterra'nın 2028'de geri dönmesi bekleniyor.

Nissan, toparlanma planı ve yaklaşan ürün atağı sayesinde tekrar rayına oturabileceğine inanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Ekonomi
Borsa İstanbul negatif seyirde kapandı
Borsa İstanbul negatif seyirde kapandı
Kiraların asgari ücretin iki katına ulaşması Meclis gündemine taşındı
Kiraların asgari ücretin iki katına ulaşması Meclis gündemine taşındı