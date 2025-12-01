Migros CEO'su isyan etti: Zehir zemberek uyarılar

Türkiye'de tarım ve üretim politikalarındaki iflas, perakende devlerini bile endişeye düşürdü. Antalya'da düzenlenen ekonomi zirvesinde konuşan Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort'un açıklaması çarpıcı oldu. Üreticinin para kazanamadığı için tarlayı terk ettiğini ve maliyetlerin altından kalkamadığını belirten Tort, "Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz" diyerek yaklaşan gıda krizini gösterdi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) düzenlediği 26. İş Dünyası Zirvesi, iş dünyası sektör sorunlarını ele aldı. Gıdada yaşanan erişim sorunu ve üretimdeki kriz, Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort tarafından dile getirildi.

TARLADA ÜRETİM BİTİYOR, İTHALAT KAPIDA

Türkiye'nin gıda arzında ciddi bir risk döneminden geçtiğini vurgulayan Tort, üreticilerin kâr edemediği için üretimden çekildiğini, bunun da ülke için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Tort, tablonun vahametini şu sözlerle özetledi:

“Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz. O zaman ithalat furyasının içinde gıdayı da bu paydaşlardan biri haline getirmek zorunda kalabiliriz diye kaygımız var.”

"5 LİRALIK ÜRÜN İSTANBUL'A GELENE KADAR 35 LİRA OLUYOR!"

Maliyet enflasyonunun ve lojistik sorunlarının etiketlere nasıl yansıdığını bir örnekle anlatan Tort, Antalya ile İstanbul arasındaki fiyat uçurumuna dikkat çekti.

Tort, “Ürün Antalya’da 5 lira, İstanbul’da 35 lira. Bunun çok basit bir matematiği var. Randımanlı üretim yoksa sıfır maliyetli bir ürünü İstanbul’da satmanın maliyeti 21 lira. Üretici 5 liraya üretmez. Tedarik maliyetini ve ortak üretim maliyetini düşürmemiz şart” ifadelerini kullandı.

"KENDİ YİYECEĞİNE İLAÇ ATMIYOR, VATANDAŞA..."

Gıda güvenliği konusunda sahadan verdiği bir örnek dikkat çekti. Tort, bazı üreticilerin kendi tüketecekleri ürünleri ayrı yetiştirdiğini belirterek şunları söyled:

“Bazı bahçelere giriyorum, bir bölümünün kendileri için ayrıldığını ve oraya ilaç kullanmadıklarını belirtiyorlar. Bu benim canımı çok acıtıyor. Bunu bana söylüyorlar, kim bilir söylenmeyen neler var.”

TEKSTİLDE MISIR TEHLİKESİ: BAKANLAR DAVET EDİYOR

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre zirvede konuşan Koton CEO’su Bülent Sabuncu da tekstil sektöründeki kan kaybını anlattı. Hazır giyim ihracatının 21 milyar dolardan 16 milyar dolara gerilediğini belirten Sabuncu, Mısır'ın Türk firmalarını kapmak için yoğun çaba harcadığını söyledi.

Sabuncu, “Kırılma her yerde ve herkes çalışıyor. Dünyada ilk 3’te iken şu an daha da alta indik. Koton olarak üretimin yüzde 81’ini Türkiye’den alıyoruz bunun için direniyoruz” dedi.

"ÜRETİYORUZ AMA KAR BAŞKASINA YAZILIYOR"

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise sanayideki yapısal sorunlara parmak bastı. Sönmez, “Fiyat rekabeti içinde olduğumuz Çin’de yüksek teknolojili ürün ihracatının payı yüzde 30’a dayanmışken bu oran bizde yüzde 3-4 seviyesinde kalıyor. Sanayide biz üretiyoruz, kâr başkasının hanesine yazılıyor” diyerek ekonominin düşük katma değer kıskacına sıkıştığını vurguladı.