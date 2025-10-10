Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na (TCMB) bağlı Darphane'nin, geçtiğimiz gün maliyeti değerini aştığı için 8 aydır basılmayan "1 Kuruş" ve "50 Kuruş"u yeniden bastığı öğrenilmişti.
Darphane, Türkiye'deki yüksek enflasyondan dolayı Türk Lirası'nda yaşanan tarihi değer kaybının ardından söz konusu para birimleri tedavülden kaldırmıştı.
Darphane bozuk para bastı: Peki maliyeti ne kadar?
Ancak karar rağmen 8 ayın ardından, geçtiğimiz hafta başında 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldığı öğrenildi.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU
Darphane'nin paraları basmasının arkasındaki gerekçe olarak, özellilkle muhalefetin sıkılıkla gündeme getirdiği ve iktidarın zayıf karnı olarak belirtilen "ekonomik darboğaz" eleştirilerini savuşturmak olduğu değerlendirildi.
Akaryakıtta tabela değişecek mi?
Ancak basım kararı beklenen etkiyi karşılamadı aksine eleştiri dozunu artırdı. Vatandaşlar, özellikle 1 kuruşun basılmasına anlam veremedi.
BİR SİMİT KAÇ KURUŞ EDER?
Vatandaşların dışarıya adım attığı andan itibaren her türlü giderini karşılayabilmek yüksek banknotlara ihtiyaç duyduğu, ekonomistlerden ve uzmanlardan daha büyük banknotlu paraların basılması çağrıları gelirken, Merkez Bankası'nın bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan İstanbul özelinde hesaplandığında tanesi güncel olarak 20 TL'ye satılan bir simiti satın alabilmek için vatandaşların ceplerinde toplam 2.000 adet 1 kuruş bulundurması gerekiyor.