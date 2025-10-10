Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım

Darphane, tam 8 ay sonra basımına ara verilen 1 Kuruş ve 50 Kuruş'u yeniden bastı. Maliyeti değerini aşan basım kararı tepki çekerken, İstanbul'da tanesi 20 TL olan simidi alabilmek için 2 bin adet 1 kuruşun lazım olması tartışma konusu oldu.