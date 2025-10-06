Darphane bozuk para bastı: Peki maliyeti ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 8 aylık aranın ardından toplam 54 milyon 210 bin liralık madeni bozuk para bastı.

Bozuk para devri bitiyor mu? Artık yük oldu!

Bozuk paraların basım maliyetinin yüksek olduğu sık sık gündeme geliyordu. Bozukluk basmanın maliyeti ederinden daha fazla oluyordu. Bu nedenle hem bazı bozuk paralarının artık basılmayacağı ve daha yüksek banknot basılacağı iddiaları dönem dönem gündeme geliyordu.

Bu iddialardan en çok gündeme geleni “maliyet nedeniyle 50 kuruş artık basılmayacak” iddiasıydı.

Ancak NTV’nin haberine göre Darphane, eylül ayında maliyetine rağmen yeniden bozuk para bastı.

Madeni 1 liranın maliyeti 3 lirayı geçti

Darphane'nin bastığı bozukluklar ve miktarları şu şekilde aktarıldı:

1 kuruştan 240 bin adet,

5 kuruştan 180 bin adet,

10 kuruştan 360 bin adet,

50 kuruştan ise 990 bin adet bastı.

Toplam üretimin parasal karşılığı 54 milyon 210 bin liraya ulaştı.

ARTAN MALİYET

Son dönemde madeni para üretim maliyetinin nominal değerini aşması, özellikle 50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paraların geleceği konusunda tartışma yaratmıştı. Ancak Darphane’nin eylül ayında yeniden üretime başladı.

Böylece maliyetinin yüksekliğine rağmen yüz binlerce adet bozuk para basıldı.