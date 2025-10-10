Akaryakıtta tabela değişecek mi?

Yayınlanma:
Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı araştırılıyor. İşte akaryakıtta güncel tabela...

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

Küresel enerji piyasalarındaki son gelişmelerin ardından Türkiye’de pompa satış fiyatları bir kez daha güncellendi.

ZAM VE İNDİRİM

Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'den itibaren 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı. Böylece haftalar sonra akaryakıtta tabela değişti.

2021/10/26/benzin.jpg

Akaryakıtta en son 4 Eylül'de motorinin litre fiyatına 2 lira 5 kuruş zam yapılmıştı.

İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruş seviyesinde olan motorinin litresi, zam sonrası 54 lira 25 kuruşa çıkmıştı.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşti.

İndirim kararının ardından akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 10 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 10 Ekim 2025 Cuma gününe ait akaryakıt tabelası:

yakit.jpg

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 52,10 TL

Motorin: 53,19 TL

LPG: 27,71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 51,94 TL

Motorin: 53,05 TL

LPG: 27,08 TL

ANKARA

Benzin: 52,95 TL

Motorin: 54,20 TL

LPG: 27,60 TL

İZMİR

Benzin: 53,28 TL

Motorin: 54,53 TL

LPG: 27,53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri başta olmak üzere birçok etken rol oynuyor.

Uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ise Türkiye’deki pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

