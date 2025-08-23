Merkez Bankası bile bu oranı vermedi: Ticaret Bakanı açıkladı duyan şaştı kaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AKP Siirt İl Başkanlığında düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programında konuştu.

Bolat önlem alınmayıp büyük kayıplara neden olan depermlere işaret ederek ekonomide büyük yıkım yarattıklarını, yine kendileri dışındaki bazı gelişmelerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini öne sürdü. Bolat'a göre enflasyonun yüksek olmasının nedeni "kendileri dışında gelişen olaylar" oldu.

EKONOMİDE KRİZ ONLAR DIŞINDA GELİŞMİŞ!

Bolat şunları söyledi:

"Yüksek enflasyonla mücadele ettik. Bütün dünya 40 yılda görmediği enflasyonu yaşadı Covid ile beraber. Sonra, iki komşumuz kuzeyde kavgaya tutuştu. Enerji krizleri ve gıda krizleri oldu. Petrol, doğalgaz ve bazı gıda ürünlerinden fiyatlar 3-4 katına çıktı. Bunların hiçbirinde bizim suçumuz yoktu. Biz bu krizleri çok iyi yönettik. Hiçbir malın yokluğu çekilmedi. Artık 70-75'leri bulan enflasyon oranını 33'e çektik geçen ay. Daha da yüzde 27 küsur gerilettik enflasyon oranını. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz. İstikrar içinde büyümemizi hızlandıracağız. Milli gelirimiz dolar bazında 6 katına yükseldi. Türkiye 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip. Diğer taraftan ihracatımız mal ve hizmetlerde 7,5 kat arttı. 390 milyar dolara doğru gidiyoruz yıl sonunda mal ve hizmet ihracat toplamında. 19 milyonda aldık istihdam sayısını 32,5 milyona yükselttik.”

ENFLASYON HEDEFİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon oranını yüzde 25 ile 29 arasında açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez'in tahmin aralığına sadık kalmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Bazı ekonomistlere göre, yüzde 25 ile 29 aralığındaki tahminde ivme 29'u gösterecek. Bu ise psikolojik sınırın altı olacak ancak gerçek enflasyon olmayacak. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren bazı ekonomistler yıl sonunda açıklanacak enflasyonun tahmin aralığında olacak şekilde açıklanacağını ve bu nedenle gerçek enflasyonı olmayacağını söylüyor.