Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
Memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği toplantı sona erdi.
Memur zammı için 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.
2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5+4 teklif edildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.
Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.