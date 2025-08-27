Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de

Memur ve memur emeklilerinin zam kararı Resmi Gazete'de
Yayınlanma:
Memur ve memur emeklilerine 2026 yılının ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027 yılının ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği toplantı sona erdi.

Memur zammı için 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Zammının belirlenmesi amacıyla Hakem Heyeti bugün üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

2026 için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5+4 teklif edildi.

Memur zammı belli oldu! Hangi memur kaç lira maaş alacak?Memur zammı belli oldu! Hangi memur kaç lira maaş alacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Memur masadan kalktı ama Hakem Kurulu zam oranını onayladı!Memur masadan kalktı ama Hakem Kurulu zam oranını onayladı!

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

