Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne götürüyor

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin zam oranlarının ve sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında süren zam pazarlığında önemli bir gelişme yaşandı.

İktidarın ikinci teklifini "müzakere dahi edilemez" bulurak grev kararı almıştı. Grev kararı sonrası hükümetten üçüncü teklif geldi. Birer puanlık artış yeterli bulunmadı.

İktidarın teklifini yeterli bulamayan yetkili sendika Memur-Sen zam pazarlığında uzlaşma sağlanamayınca teklifini hakem heyetine götürüyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 gün içerisinde kararını verecek.

ALİ YALÇIN: UZLAŞAMADIK

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın haberi sosyal medya hesabı üzerinden "Uzlaşamadık" diye duyurdu.

Yalçın şunları kaydetti:

"Alt üst oldu ücret dengesi kamuda. Dengeyi sağlayacak teklif ise gelmedi. Sorunu herkes görüyor. Gelen teklifler ise sorunu çözmüyor. Toplu Sözleşmeyi imzalayarak sebebi olmadığımız sorunun sahibi olamazdık. Hizmet Kolu Sözleşmelerinde yetki de söz de sendikalarda. Masada süre bitti ama bu sorunu çözmek için süre bitmedi. Sorun devam etmemeli ! Geniş açıklama yapacağım…"

KURULUN TARAFSIZLIĞI SORU İŞARETİ

Öte yandan Hakem Kurulu'nun yapısı ise kararın memurdan yana olup olmayacağı ile ilgili tartışılıyor.

Hakem Kurulu ağırılıklı iktidara yakın ve adil davranıp davranmayacağı soru işareti. Hakem Kurulu'nun yapısı şu şekilde:

Kurul her toplu sözleşme dönemi için yeniden oluşturulmaktadır.

Yargıtay, Danıştay veya Sayıştay’dan, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 1 üye (Başkan),

Bakanlıklar ve kamu kurumlarından Cumhurbaşkanı tarafından atanan 4 üye,

En fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenen 2 sendika temsilcisi,

Üye sayısı bakımından 2. ve 3. sıradaki konfederasyonlardan birer temsilci,

Üniversitelerden, ilgili bilim dallarında doçent unvanına sahip akademisyenler arasından Cumhurbaşkanınca seçilen 1 üye,

En fazla üyeye sahip konfederasyonun önereceği 3, 2. ve 3. sıradaki konfederasyonların önereceği 2’şer akademisyen arasından seçilecek 1 üye.

Kurul toplamda 11 üyeden oluşmaktadır. Sekretarya hizmetleri ise Cumhurbaşkanınca belirlenen bir bakanlık ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yürütülmektedir.

Kurul, Başkanın çağrısı üzerine en az 8 üyenin katılımıyla toplanır ve başvurudan sonraki 5 gün içerisinde kararını çoğunluk oyu ile verir. Alınan kararlar kesindir ve toplu sözleşme niteliği taşır.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun yapısına ve tarafsızlığına ilişkin hem yurtiçinde hem de uluslararası çevrelerden eleştiriler geliyor. Bu eleştirilerin odağında kurulun ağırlıklı olarak hükûmet tarafından şekillendirilmesi yer alıyor.

Sendikaları temsilen sadece 4 üyenin bulunması ve kalan üyelerin çoğunun (7 üye) Cumhurbaşkanı tarafından atanması, tarafsızlık algısını zedeliyor. Geçmiş dönemlerdeki kararlar incelendiğinde, kurulun çoğunlukla hükûmetin sunduğu tekliflerle uyumlu kararlar aldığı görülüyor.

KURUL ELEŞTİRİLİYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi raporlarında da kurulun yapısı ve işleyişine dair eleştiriler yer alıyor. Raporlarda, kurulun işveren lehine ağırlıklı olduğu, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uygunluk açısından sorunlu olduğu ifade ediliyor.

Avrupa Sosyal Şartı ise uyuşmazlık çözümünde gönüllü uzlaştırma ve isteğe bağlı hakemliği teşvik ederken, zorunlu tahkim sistemlerinin uluslararası normlara aykırı olduğu vurgulanıyor.

Tüm bunlar milyonlarca memur için zam masasından iyi bir sonuç çıkmayacağına işaret etse de sendikaların tavrı süreçte belirleyici olacak.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplu sözleşme görüşmelerinin teknik müzakereler ve 12 Ağustos'ta verilen ilk teklifin ardından devam ettiği ve Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifini açıkladığı bildirmişti. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında zam teklif etti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek.

Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.

11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.

Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Temmuz ayından geçerli olmak üzere memur ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış yapıldı.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 15,57 artış yapılmıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselmişti.