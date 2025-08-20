Memleketine bile gidemeyen asgari ücretliye AKP'nin müjdesi bu olur! Gidiş-dönüş 48 bin lira

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY ve AJet tarafından hayata geçirilen Ada Kıbrıs Projesi ile KKTC'ye yapılacak seferde tavan fiyatın 6 bin lira olduğunu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi hâline getirecek" sözleri ile duyurdu. 4 kişilik bir ailenin KKTC'ye inip anında geri dönmesi 48 bin liraya denk düşüyor.

Ekonomik krizin sona ermediği Türkiye'de iktidar partisi AKP tarafından 'ekonomi alanında iyileştirmeler (!)' devam ediyor. Ara zammın yapılmadığı asgari ücretliler enflasyon canavarı karşısında yaşam savaşına devam ederken hayatlarını sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere idame ettirmeye çalışıyor.

Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu THY ve AJet tarafından ortak bir şekilde hayata geçirilen 'Ada Kıbrıs Projesi' hakkında açıklamada bulundu.

KKTC'ye yapılan uçuşlarda fiyat yüksekliğine dair milletvekillerinin verdiği yazılı soru önergelerini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temmuz ayında THY ve AJet tarafından hayata geçirilen Ada Kıbrıs Projesi ile KKTC'yi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

4 KİŞİLİK AİLENİN KKTC'YE GİDİP DÖNMESİ 48 BİN LİRA!

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında İstanbul ile KKTC arasında her gün iki sefer yapılacağını açıkladı. Bu iki seferde tek yön tavan fiyatın 6 bin lira olacağını ve bunun da ulaşımı kolaylaştırıp KKTC'yi cazibe merkezi haline getireceğini şu sözler ile ifade etti:

  • Ada Kıbrıs Projesi çerçevesinde, İstanbul ve KKTC arasında her gün düzenlenecek iki seferde de erişilebilir fiyat politikasıyla hareket edilecek. Bu iki seferde tek yön 6 bin lira tavan fiyat tarifesiyle yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi hâline getirecek

2025 yılı için 22 bin lira olarak belirlenen asgari ücrete zam yapılmadı. Bakan tarafından açıklanan 6 bin lira rakamı baz alındığında; ortalama 4 kişilik bir aile İstanbul'dan KKTC'ye gidip, havalimanından anında İstanbul'a geri dönerse bedeli 48 bin liraya tekabül ediyor. Bu da asgari ücretin 2 katından da fazla Türk Lirasına denk düşüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

