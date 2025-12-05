Mehmet Şimşek'ten yoksul ailelere destek projesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son durumu değerlendirdiği konuşmasında, enflasyon ve hayat pahalılığına karşı sabır telkin etti. Şimşek, iktidarın nihai amacının "kapsayıcı büyüme" olduğunu savundu.

Şimşek, "Önceliğimiz enflasyonu tek haneye düşürmek. Hükümetimizin nihai amacı kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme." dedi.

ENFLASYONUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından iki gün önce yıllık yüzde 31 seviyesinde açıklanan enflasyonun gerekçelerini sıralayan Bakan Şimşek, kira ve özel okul fiyatlarının enflasyon üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Şimşek, "Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek ve daha güçlü ekonomiye sahip olacağız. Enflasyon neden yüzde 31? Bunda kira, eğitim, hizmet enflasyonu etkili" dedi.

2028'E KADAR 'DİŞİNİZİ SIKIN' MESAJI

Cari açık ve rezerv konularına da değinen Şimşek, refaha kavuşmak için uzun vadeli bir takvim ortaya koydu.

Bakan Şimşek, "Rezerv birikimini başardık, KKM'den çıktık, cari açığı düşürdük. 2026, 2027, 2028 döneminde cari açık sorun olmaktan çıkacak, enflasyon tek haneye düşecek" dedi.

Öte yandan ekonomi yönetiminin 2026 enflasyon hedefi tek yüzde 16 olarak açıklanmıştı.

YOKSULLAŞAN HANEHALKINA 'PİLOT' DESTEK

Şimşek, ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte alım gücü eriyen ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler için yeni bir sosyal yardım modelinin sinyalini verdi.

Ancak bu destek, tüm ihtiyaç sahiplerini kapsamak yerine "pilot" uygulama ile sınırlı kalacak.

Şimşek, "Gelecek yıldan itibaren belli gelir düzeyinin altındaki ailelere pilot olarak destek uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

KAMU İHALELERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Yıllardır tartışma konusu olan ve şeffaflık eleştirilerinin hedefindeki kamu ihaleleriyle ilgili de konuşan Şimşek, yeni bir taslağın Meclis'e sunulduğunu duyurdu.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde kamu maliyesinde önemli reformlar planlıyoruz. Kamu ihale reformu tasarısı hazır, meclis grubumuza verdik" dedi.