MASAK'tan iddiaya açıklama! Bu kez doğruladı: Cumhuriyet savcıları rapor aramaksızın el koyacak!

MASAK, Cumhuriyet savcılarına, rapor aramaksızın el koyma yetkisi getirileceği haberi sonrası açıklama yaptı. Kurum haberi doğruladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), basında yer alan, Cumhuriyet savcılarına el koyma yetkisi verileceği haberine ilişkin açıklama yaptı.

MASAK, Cumhuriyet savcılarının rapor aramaksızın el koyma yetkisi verileceği haberini doğruladı. Açıklamada söz konusu yetkinin bazı durumlarda verileceği belirtildi.

KURUM HABERİ DOĞRULADI

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde yazılı ve görsel basında Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği yönündeki iddialar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur.
Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta Başkanlığımız olmak üzere ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıda sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir.

Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenleme ile, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiç bir konuya yer verilmemektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HABER NEYDİ?

MASAK'ın hakkında açıklama yaptığı haberi Miyase İlknur gündeme getirmişti. İlknur, bugünkü Cumhuriyet'teki köşe yazısında TBMM'de görüşülen torba yasada savcılara yetki verildiğini yazmıştı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

"Şimdi de hükümsüz tedbir kararı verme yetkisi tanınan süper savcılarımız ne hâkim kararı ne MASAK ne SPK ne de bilirkişi raporuna ihtiyaç duymadan mallarımızı müsadere edebilecek.

Sorun sadece hâkim kararı olmadan mala tedbir konmasından ibaret kalsa iyi. Bir de el konan mal varlıklarının yasal yollardan elde edildiğinin ispatı da şüpheliden isteniyor.

Buyur burdan yak.

Savcı, şüpheli için “Sen bu malları yasal olmayan yollardan kazandın” iddiasında bulunup dava açacak ve mallarına el koyacak ama bunun için bir delil sunma yükümlülüğü yok. Ama şüpheli şahıs, mallarını yasal yollardan kazandığını ispatla mükellef olacak.

Oldu olacak Menderes dönemindeki gibi sanığın ispat hakkını da yasaklasaydınız da tam olsaydı.

CMK’nin 128’inci maddesinde yer alan tüm katalog suçlarda hâkim kararı ve ilgili kurumlardan rapor olmaksızın, savcılara kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi verildiğinde artık anayasal bir hak olan mal güvenliği ortadan kaldırılıyor."

