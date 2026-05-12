Mangal keyfi hayal oldu: Tavuk kanadına dev zam
Türkiye’de artan hayat pahalılığı ve gıda enflasyonu vatandaşın mutfak harcamalarını zorlamaya devam ederken, beyaz et fiyatlarında da dikkat çeken yükselişler yaşanıyor. Özellikle yaz sezonunun yaklaşmasıyla mangallık ürünlere talebin artması, tavuk
Havaların ısınmasıyla birlikte beyaz ette özellikle mangallık ürünlerde fiyat artışları hız kazandı. 17 Şubat ile 30 Nisan arasındaki süreçte tavuk kanadı, pirzola ve baget gibi ürünlerde yüksek oranlı zamlar dikkat çekti.
Sektör temsilcileri, talep artışının yanı sıra yem, enerji, lojistik ve işçilik maliyetlerindeki yükselişin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor.
Ekonomim'den Veysel Ağdar'ın haberine göre ulusal market zincirlerinde tavuk pirzolanın fiyatı yüzde 24,3 artışla 160 liradan 199 liraya çıkarken, ızgaralık kanat yüzde 49,5 zamla 200 liradan 299 liraya yükseldi. Baget fiyatı yüzde 21,8 artarak 145 liraya, bütün tavuk ise yüzde 31,6 yükselişle 125 liraya ulaştı.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi