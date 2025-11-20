Maliye yeniden görüşe açtı: Pos cihazlarında yeni dönem başlıyor

POS cihazlarında yeni dönem başlıyor. GİB bir dizi değişiklik için hazırlanan tebliğ taslağını yeniden düzenleyerek kamuoyunun görüşüne sundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyle gerekçelendirerek ödeme sistemlerine yönelik önemli bir adım attı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin hazırlanan tebliğ taslağı yeniden düzenlenerek kamuoyunun görüşüne sunuldu. Düzenleme, perakende sektörü için cihaz zorunluluğu getirirken, mobil ödeme sistemlerini kullananlara muafiyet sağlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı duyuruda, sektörden gelen geri bildirimler ışığında tebliğ taslağının revize edildiğini bildirdi. İlgililerin ve paydaşların taslağa yönelik önerilerini 1 Aralık tarihine kadar ilgili form aracılığıyla iletmeleri istenirken, çalışmaların sürdüğü ve tüm görüşlerin titizlikle değerlendirileceği vurgulandı.

ZORUNLULUK VE İSTİSNA DETAYLARI BELLİ OLDU

2023/04/23/kredi-karti-1.jpg

Hazırlanan taslağa göre, hizmet sunan veya perakende satış gerçekleştiren işletmelerin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması mecburi hale geliyor. Buna karşılık, “Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi”ne dahil olan işletmeler, söz konusu zorunluluktan muaf tutulacak.

Ayrıca, başkasına ait mobil ödeme sistemlerinin veya cihazların kullanımı yasaklanırken, belirli büyüklükteki yapılara istisna tanındı. Türkiye genelinde asgari 30 bayisi bulunan bayilik yapıları, kendi sistemlerini anlaşmalı oldukları diğer işletmelere kullandırabilecek. Taslakta, e-ticaret faaliyeti yürütenlerin sanal POS cihazı kullanmasına da izin veriliyor.

UYUM İÇİN 6 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ

2023/04/23/kredi-karti-5.jpg

Yeni düzenleme, ödeme hizmeti sağlayıcılarına ve bankalara, POS cihazlarının amacı dışında kullanımını denetleme sorumluluğu yüklüyor. Belirlenen yükümlülüklerin ihlali durumunda cezai müeyyideler uygulanacak.

Yürürlük tarihi, taslağın yayımlanmasını takip eden beşinci ayın başı olarak öngörülürken; uyum süresi ise yürürlük tarihini izleyen ayın sonu olarak belirlendi. Bu planlama çerçevesinde işletmelere yaklaşık altı aylık bir geçiş süresi tanınmış oluyor.

BU DÜZENLEMEYE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

2023/04/23/kredi-karti.jpg

GİB, duyurusunda tebliğ taslağının temel hedefini; kayıtlı ekonominin desteklenmesi, vergi güvenliğinin tesis edilmesi, mükelleflerin satış hasılatlarının eksiksiz tespiti ve mal veya hizmet karşılığında fatura süreçlerinin doğru işletilmesini sağlamak olarak açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

