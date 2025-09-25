Mali müşavirle müşteri arasına MASAK girdi!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi”, mali müşavirlerin yoğun itirazına yol açtı.

Söz konusu bildirimin mali müşavirle müşterinin arasındaki ilişkiyi zedeleyeceğine dikkat çeken uzman isim bu meslek grubunun işini riske atacağına işaret etti.

MASAK'ın rehberi uyarınca, bağımsız çalışan mali müşavirlerin;

Müşteri profiliyle uyumsuz,

Karmaşık, mantıksız veya olağan dışı gözüken,

Kimlik bilgilerinin gizlendiği,

ve kaynağı belirsiz para işlemlerini MASAK’a bildirme yükümlülüğü olacak.

MALİ MÜŞAVİRLERİN ENDİŞELERİ

CNBC-e'ye konuşan yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, söz konusu düzenlemenin yaklaşık 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırabileceğini belirterek eleştirilerini dile getirdi.

Tolu, “MASAK, müşavirlerin her şüpheli işlemi bildirmesini talep ediyor. Ancak bu uygulama müşteri ile mali müşavir arasındaki güveni zedeleyecek. Ayrıca rehberde yer alan şüpheli işlem tanımları yoruma açık. Müşavire göre doğru olan bir işlem, müfettiş açısından yanlış kabul edilebilir” ifadelerini kullandı.

Mali müşavir, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede herkesin sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu vurgulasa da, yükün yalnızca mali müşavirlerin omuzlarına bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

AĞIR CEZALAR GÜNDEMDE

Yeni uygulama kapsamında mali müşavirleri 50 bin liradan 40 milyon liraya kadar para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası bekliyor. Hatta bazı mali müşavirlerin şimdiden 10 milyon lira ceza ile karşı karşıya kaldığı öne sürüldü.

Tolu, “Bu düzenlemenin mutlaka gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Meslek örgütleri ile yapılacak görüşmelerde bazı maddeler değiştirilmelidir” diyerek çağrıda bulundu.

Uzmanlara göre mevcut haliyle yürürlüğe girmesi, çok sayıda mali müşavirin mesleği bırakmasına yol açabilir.