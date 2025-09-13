Vatandaştan parayı almaya kararlılar: Artık e-Devlet üzerinden yollayacaklar!

Geçtiğimiz hafta açıklanan Yeni Orta Vadeli Program'ndan (OVP) yeni bir şey daha çıktı. OVP kapsamında, e-Devlet Kapısı aracılığıyla elektronik tebligat, ortak kimlik doğrulama ve ödeme altyapılarının geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kamuya ait ortak bildirim sisteminin hayata geçirilmesiyle daha hızlı ve etkin bir iletişim altyapısının kurulması planlanıyor.

2026-2028 dönemini kapsayan programa göre, yeşil ve dijital dönüşüm odağında adımlar kademeli şekilde hayata geçirilecek. Kamu hizmetlerinde teknoloji kullanımının artırılması, özellikle KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine destek verilmesi programın ana başlıkları arasında yer alıyor.

5G ALTYAPISI GENİŞLEYECEK

Program süresince ülke genelinde 5G teknolojisinin yaygınlaştırılması ve fiber internet altyapısının güçlendirilmesi öngörülüyor. Bu gelişmelerle yüksek hızlı bağlantılarla kamu ve özel sektör hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda firmaların maliyetleri düşürmesi ve verimliliğini artırması için dijital yatırımlar desteklenecek. Özellikle modüler ve açık kaynak kodlu çözümler, KOBİ'lerin bilgi teknolojisi altyapılarını güçlendirmek için sunulacak.

YERLİ YAPAY ZEKA MODELLERİ DESTEKLENECEK

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için özel tematik kümelenmeler ve araştırma merkezlerinin sayısı artırılacak. Bu alanda çalışan araştırmacıların hesaplama altyapılarına erişimini kolaylaştıracak adımlar atılacak, uluslararası iş birlikleriyle ekosistem genişletilecek.

Öte yandan, TRUBA süper bilgisayarının kapasitesi yükseltilerek, yerli yapay zeka modellerinin eğitimi ve geliştirilmesi için gerekli altyapı oluşturulacak.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMLU MEVZUAT GELİYOR

Yapay Zeka Tüzüğü’ne uyumlu yasal düzenlemeler de program dahilinde tamamlanacak. Aynı zamanda, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi güncellenecek ve Türkçeye özel dil işleme algoritmaları geliştirilecek. Böylece Türkçe Büyük Dil Modeli Projesi başlatılarak, Türkçenin yapay zeka sistemlerinde daha güçlü şekilde temsil edilmesi sağlanacak.

SİBER GÜVENLİK VE VERİ EKONOMİSİ ÖNCELİKLİ

Siber güvenlik mevzuatı, Avrupa Birliği standartlarına paralel şekilde güncellenecek. Kuantum bilişim altyapısı kurulacak ve post-kuantum kriptografi sistemlerine geçiş için çalışmalar başlatılacak.

Veri ekonomisine geçişi hızlandırmak amacıyla veri sahipliği, paylaşım sorumlulukları ve teknik altyapıya yönelik ulusal politika çerçevesi oluşturulacak. Ayrıca Ulusal Veri Stratejisi ve Eylem Planı ile veri temelli kamu karar mekanizmaları geliştirilecek.

KAMUDA BULUT BİLİŞİM DÖNÜŞÜMÜ

Kamu kurumlarının bilgi teknolojileri altyapılarının daha güvenli, ekonomik ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla Kamu Bulut Bilişim Stratejisi uygulamaya konulacak. Dışa bağımlı yazılım ve donanım harcamalarının azaltılması, açık kaynak kodlu projelerin desteklenmesi de planlar arasında yer alıyor.

DİJİTAL DEVLET STRATEJİSİ HAZIRLANACAK

Kamu sektöründe dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması için Dijital Devlet Stratejisi ve Eylem Planı devreye alınacak. Bu kapsamda, e-Devlet Kapısı üzerinden ortak kimlik doğrulama ve ödeme hizmetleri geliştirilecek. Ayrıca “e-Tebligat Bütünleşik Hizmeti” işleme alınarak, vatandaşların tebligatlara dijital ortamda kolayca erişebilmesi sağlanacak.

BLOKZİNCİR İLE YENİ KİMLİK YÖNETİMİ

Blokzincir temelli dijital kimlik altyapısı oluşturularak kimlik doğrulama süreçlerinde güvenlik ve şeffaflık artırılacak. Bu sistem sayesinde vatandaşların dijital kimlik verileri daha etkin ve güvenli şekilde yönetilecek.

EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ATILIMI

Eğitim sisteminde dijital altyapı ve müfredat güncellenerek tüm kademelerde yeterlilik odaklı dijital ölçme ve değerlendirme sistemleri kurulacak. Böylece yeni nesil dijital becerilerin eğitim yoluyla yaygınlaştırılması sağlanacak.