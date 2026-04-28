Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar: Emekliye seyyanen zam yolu açıldı

2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, emekli memurlara yapılmadı. Bu duruma itiraz eden Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nden kritik bir karar çıktı.

FÜSUN ERKİN: “EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI”

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdare Dava Dairesi Başkanı Füsun Erkin, mahkemenin ret kararına karşı yazdığı 4 sayfalık karşı oy yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Memura verilen seyyanen zammın emekli memura verilmemesi Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı.”

Erkin, bu nedenle dosyanın somut norm denetimi yapılması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Emeklilik labirente döndü, Özgür Erdursun çıkışı gösterdi

ÇİLESİZ’DEN YENİ BAŞVURU

İstinaf mahkemesinin kararını beklemeden daha önce AYM’ye bireysel başvuru yapan Seyfettin Çilesiz, bu gelişme üzerine konunun “öncelikle ve ivedilikle” görüşülmesi talebiyle AYM’ye yeniden başvurdu. Çilesiz, memurlara verilen seyyanen zammın emekli memurlara katsayı hesabıyla 22 bin 157 lira olarak ödenmesini talep ediyor.

AVUKAT GÜNDOĞAN: “RET KARARI GEREKÇESİZ”

Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, istinaf mahkemesindeki iki ret oyunun herhangi bir somut gerekçe içermediğini belirterek, şunları söyledi:

“Davada 2 üye ret oyu kullandı, ancak rette somut bir gerekçe yazamadılar. Ret kararının gerekçesiz olması bile Anayasa’nın 36’ncı maddesindeki adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini gösterir. Bu yönüyle de mahkeme kararı aleyhine AYM’ye bireysel başvuru yapacağız.”

İstanbul'da emekli olmak: Ne çıkış biletine ne ilaca para var!

KARAR DİĞER EMEKLİLERİ DE KAPSAYABİLİR

Eğer AYM, emekli memura seyyanen zam yapılmamasını Anayasa’ya aykırı bulursa, iktidar 2 milyon 558 bin memur emeklisine bugünkü katsayı hesabıyla 22 bin 157’şer lira seyyanen zam yapmak zorunda kalacak. Bu tutar, her altı ayda bir memur zammıyla birlikte artacak.

Avukat Gündoğan, davanın doğrudan sadece memur emeklilerini kapsadığını ancak Anayasa’nın eşitlik ilkesi gereği bu kararın 14 milyon 485 bin işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi için de seyyanen zam hakkı doğuracağını ifade etti.