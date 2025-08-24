Kuzey Amerika'nın en büyük elektrikli araç festivali Electrify Expo başladı

Yayınlanma:
Elektrikli araç festivali Electrify Expo'da start verildi.

Kuzey Amerika'nın en büyük elektrikli araç festivali Electrify Expo, California eyaletinde yer alan Alameda kentinde başladı.

foto1.jpg

Çeşitli araçların sergilendiği festivalde ziyaretçiler elektrikli araçları inceleme imkanı buldu.

Festivalde, Utechpia şirketini işleten David Nguyen Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck üzerinde performans sergiledi.

foto3.jpg

ELECTRIFY EXPO NEDİR?

Elektrikli ulaşım teknolojilerinin nabzını tutan Electrify Expo, bu yıl da binlerce teknoloji meraklısını bir araya getirdi. ABD’nin farklı şehirlerinde düzenlenen etkinlik, elektrikli otomobillerden motosikletlere, scooterlardan bisikletlere kadar geniş bir ürün yelpazesini katılımcılarla buluşturdu.

foto2.jpg

Festival kapsamında yalnızca yeni nesil araçlar sergilenmekle kalmadı, aynı zamanda test sürüşü imkânı da sunuldu. Ziyaretçiler Tesla, Ford, BMW, Polestar gibi dünya devlerinin en güncel elektrikli modellerini deneyimleme şansı yakalarken, start-up firmaların geliştirdiği yenilikçi mobilite çözümlerini de yakından görebilme şansı yakaladı.

foto4.jpg

Etkinlikte ayrıca sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı paneller düzenlendi. Bu oturumlarda elektrikli ulaşımın geleceği, şarj altyapısı, batarya teknolojileri ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırıldı.

Son yıllarda hızla büyüyen Electrify Expo, yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda elektrikli ulaşımın günlük yaşamdaki yerini deneyimleme fırsatı sunan büyük bir festival havası taşımakta.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

