Kuyumculardan vergi açıklaması

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), 2026 yılından itibaren basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek esnaf için önemli bir uyarıda bulundu. Mustafa Atayık başkanlığındaki İKO Yönetimi, bu geçişin sahada ciddi sorunlar yaratabileceğini vurguladı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAMAYAN ESNAF RİSK ALTINDA

Yapılan açıklamada, yeni düzenlemenin esnaf ve sanatkarlar üzerinde yaratacağı olası etkiler ele alındı. Dijital dönüşüme ayak uyduramayan esnafın bu süreçte kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısı yapıldı.

İKO, özellikle teknolojik altyapıya sahip olmayan küçük işletmelerin bu yeni sisteme uyum sağlamakta güçlük yaşayabileceğini ve sektörde ciddi daralmaların yaşanabileceğini belirtti.

KUYUMCU ESNAFI DA GERÇEK USULE TABİ OLACAK

Esnaf kan kusuyor: SGK ve vergi borçlarına yapılandırma ne zaman?

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda 2026’dan itibaren kuyumcu esnafı da artık basit usul değil, gerçek usulde vergilendirilecek. Bu değişiklik, İstanbul Kuyumcular Odası'nın da dikkatini çekti.

Mustafa Atayık ve yönetimi, yeni sistemle birlikte vergi yükü ve dijital muhasebe süreçlerinin esnafa ek yük getireceğini ifade etti.

ORTAK HAREKET ÇAĞRISI: “ESNAF KAYBEDİLMESİN”

İKO’nun açıklamasında, ülke genelinde faaliyet gösteren 27 kuyumcu odası ve 86 derneğin, üyelerini bu uygulama nedeniyle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Oda, bu nedenle Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne ortak bir çalışma başlatmaları çağrısında bulundu.

“ÜYE KAYBI KAÇINILMAZ OLUR”

Cevdet Yılmaz: "Vergi oranlarını artırmadan gelirleri artırmanın yollarını arıyoruz”

İKO, yeni vergi sisteminin yalnızca finansal değil, organizasyonel açıdan da olumsuz etkiler doğuracağını ifade etti. Gerçek usule geçişin, ihtisas odalarının üye sayısında düşüşe neden olabileceği vurgulanırken, bu tarz uygulamalar yerine esnafı ve meslek odalarını güçlendirecek adımlar atılması gerektiği belirtildi.