Küresel ekonomide savaş alarmı: Dünya Bankası'na koştular

Ortadoğu'da patlak veren askeri çatışmaların ardından ABD-İran barışına yönelik belirsizlik sürerken, küresel ticaret ve enerji koridorlarındaki yangın gelişmekte olan ekonomileri dizlerinin üzerine çöktü.

Savaşın tetiklediği yüksek enerji maliyetleri, bozulan tedarik zincirleri ve gübre sevkiyatlarının durması nedeniyle ekonomik yıkımın eşiğine gelen 27 ülkenin, acil finansman bulmak amacıyla Dünya Bankası’nın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Medyaya sızan gizli bir belge, uluslararası finans dünyasında dengelerin değiştiğini ve ülkelerin acı reçeteler sunan IMF yerine daha esnek olan Dünya Bankası fonlarını tercih ettiğini gözler önüne serdi.

GECE YARISI SIZAN BELGE

Sızan resmi belgelere göre, küresel krizin derinleştiği 28 Şubat tarihinden bu yana 3 ülke yeni acil finansman araçlarını tamamen onaylatarak kasasına koydu. Geri kalan 24 ülke ise bürokratik başvuru süreçlerini tamamlamak için zamanla yarışıyor.

Başvuru yapan bu 27 ülke, kriz dönemlerinde hızlı likidite sağlamak amacıyla tasarlanmış ve önceden düzenlenmiş acil finansman olanaklarına sahip 101 ülkeden oluşan geniş bir bloğun parçası. Listede, Dünya Bankası'nın "Hızlı Müdahale Seçeneği"ne kayıtlı 54 ülke yer alıyor. Bu özel mekanizma, kriz vuran ülkelerin mevcut kullanılmamış proje bakiyelerinin yüzde 10'una kadar olan kısmını anında nakde çevirerek acil ihtiyaçlara aktarmasına izin veriyor.

60 MİLYAR DOLARLIK DEV KAYNAK

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, geçtiğimiz ay yaptığı kapalı kapı toplantısında kriz araçlarının gücünü ilan etmişti. Banga, acil durum araçları sayesinde ülkelerin ilk etapta 20 ila 25 milyar dolar arasında sıcak paraya erişebileceğini, bankanın 6 aylık bir süre içinde ise toplamda 60 milyar dolara kadar devasa bir kaynak sağlayabileceğini duyurmuştu.

IMF DEPREMİ: ÜLKELER "ACILI REÇETE" İSTEMİYOR!

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da kısa süre önce bir açıklama yaparak, küresel kriz nedeniyle bir düzine ülkenin 20 ila 50 milyar dolar arasında kısa vadeli acil yardım talep edeceğini öngörmüştü. Ancak şok edici gelişme şu ki; IMF kayıtlarına şu ana kadar neredeyse hiç resmi talep geçmedi.

Ülkeler IMF karşısında "bekle ve gör" moduna geçti.

Finans analistleri bu durumun arkasındaki çarpıcı nedeni şöyle açıklıyor:

"Ülkeler, Dünya Bankası olanaklarını resmi IMF müzakerelerine açıkça tercih ediyor. Çünkü standart IMF programları, halkı sokağa döken, ekonomiyi daraltan çok katı mali kemer sıkma politikaları, ek vergiler ve ağır şartlar (acı reçeteler) içeriyor. Savaş ortamında hiçbir hükümet siyasi intihar anlamına gelen bu şartları kabul etmek istemiyor."

PETROL VE YAKIT KRİZİ BÜYÜYOR

Dünya Bankası'na acil fon için başvurduğunu resmen ilan eden ilk ülkeler Kenya ve Irak oldu. İki ülkeden gelen açıklamalar, savaşın yerel ekonomileri nasıl vurduğunu özetliyor:

Kenya, ülke içinde fırlayan ve kontrol edilemeyen yerel yakıt fiyatlarını sübvanse etmek ve halk ayaklanmalarını önlemek için hızlı mali yardım talep etti.

Irak ise deniz ihracat hatlarının ve Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle kapanması yüzünden deniz yoluyla yaptığı petrol ihracatı felç oldu. Irak hükümeti, bütçesinin ana damarı olan petrol gelirlerindeki keskin daralmayı Dünya Bankası’ndan gelecek sıcak parayla yamamaya çalışıyor.