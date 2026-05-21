Petrol alarmI! Dev banka uyardı: Stoklar rekor hızda eriyor

GOLDMAN SACHS UYARDI: KÜRESEL PETROL STOKLARI REKOR HIZDA ERİYOR!

Küresel enerji piyasalarında arz krizi korkuları giderek derinleşiyor. ABD'li yatırım bankası devi Goldman Sachs, yayımladığı son analizde dünya genelindeki ham petrol ve yakıt stoklarında mayıs ayı itibarıyla tarihi bir erime yaşandığını duyurdu. Bankanın verilerine göre görünür petrol stokları, Ortadoğu'daki çatışma döneminin ortalamasını ikiye katlayarak rekor hızda düşüş kaydetti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA AKIŞ DURMA NOKTASINA GELDİ

Goldman Sachs, küresel stoklardaki bu ani ve sert erimenin arkasındaki temel jeopolitik nedeni net bir şekilde ortaya koydu.

Raporda, ABD ve İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırıların ardından, küresel petrol ticaretinin kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 5’ine kadar gerilediği vurgulandı.

Deniz trafiğindeki bu tıkanma, rafinerilere giden ham petrol zincirini kırarak piyasadaki mevcut "stok tamponunun" hızla erimesine yol açtı.

ERİMENİN ÜÇTE İKİSİ "DENİZ ÜZERİNDEKİ YÜZEN STOKLARDAN"

Yatırım bankasının raporunda öne çıkan en çarpıcı detaylardan biri de erimenin nerede yaşandığı oldu. Yapılan analize göre, toplam stok düşüşünün yaklaşık üçte ikisi deniz üzerindeki petrol stoklarından kaynaklandı.

Üretici ülkelerden yola çıkan tanker sayısındaki (ihracat hacmi) sert düşüş, rafinerilerin alternatif kaynak bulma hızından çok daha çabuk gerçekleşti. Bu durum, açık denizde taşınan yüzer petrol miktarının kritik seviyelere gerilemesine neden oldu.

STOK TAMPONU BEKLENENDEN HIZLI TÜKENDİ

Goldman Sachs analistleri, mayıs ayında piyasadaki bozulma ve stok erime hızının, Ortadoğu'daki çatışmaların ilk dönemlerine kıyasla belirgin şekilde agresifleştiğine dikkat çekti.

Raporda öne çıkan ana veriler şu şekilde paylaşıldı:

Günlük Kayıp: Küresel ham petrol ve yakıt stokları günlük 8,7 milyon varil azalıyor.

Kritik Eşik: Bu düşüş hızı, krizin başlangıcından bu yana kaydedilen ortalama stok azalmasının tam iki katı düzeyinde.

Banka, piyasaların olası bir kesintiye karşı başlangıçta güvendiği stok kalkanının tahmin edilenden çok daha hızlı tüketildiğini belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki diplomatik veya askeri kilit çözülmediği takdirde küresel enerji fiyatlarında yeni bir dalgalanmanın kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulundu.