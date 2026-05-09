Küresel ekonomi Trump'ın iki dudağı arasında

Küresel finans piyasaları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki çatışmaları sonlandıracak mutabakata yönelik olumlu sinyallerle geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Orta Doğu’da kalıcı bir barışın tesis edilebileceğine dair oluşan iyimser hava, enerji maliyetlerini doğrudan etkileyen brent petrol fiyatlarında yüzde 8,1’lik bir geri çekilmeye (98,9 dolara iniş) neden oldu. Ancak taraflardan gelen birbiriyle çelişen mesajlar, ateşkes sürecinin hala bıçak sırtında olduğunu gösteriyor.

TRUMP’TAN AVRUPA BİRLİĞİ’NE 4 TEMMUZ ÜLTİMATOMU

Piyasalar Orta Doğu’daki yumuşamayı kutlarken, ABD Başkanı Donald Trump ticaret cephesinde yeni bir cephe açtı. Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) ticaret anlaşmasındaki sorumluluklarını yerine getirmesi için 4 Temmuz tarihine kadar süre tanıdığını, aksi halde gümrük vergilerinin daha da ağırlaştırılacağını duyurdu. Bu tehdit, özellikle Avrupa borsalarında risk algısının yüksek kalmasına neden oldu.

FED YETKİLİLERİNDEN "ALIŞILMADIK DURUM" UYARISI

ABD Merkez Bankası (Fed) cephesinde ise temkinli duruş korunuyor. New York Fed Başkanı John Williams; yüksek enflasyon, iş gücü piyasasındaki çelişkili veriler ve jeopolitik belirsizliklerin "alışılmadık bir durum" yarattığını belirtti.

Williams, fiyat istikrarı ve tam istihdam hedefleri arasındaki dengenin korunması için mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu savundu.

ABD İSTİHDAM PİYASASI DİRENİYOR

ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, ekonominin hala sıcak olduğunu gösterdi:

Tarım Dışı İstihdam: Nisan ayında 115 bin kişi artarak beklentileri aştı.

İşsizlik Oranı: Yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

ADP Özel Sektör İstihdamı: Nisan’da 109 bin kişi arttı (Mart ayında 62 bin kişiydi).

Analistler, iş gücü piyasasındaki bu dayanıklılığın Fed'in enflasyonla mücadele ile ekonomik durgunluk (resesyon) arasındaki ikilemini hafifletebileceğini öngörüyor.

PİYASALARIN "REKOR" VE "KAYIP" TABLOSU

ALTIN: Doların zayıflamasıyla haftayı yüzde 2,2 artışla 4 bin 715 dolardan kapattı.

TAHVİL FAİZLERİ: ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile haftayı yatay tamamladı.

DOLAR ENDEKSİ: Yüzde 0,3 azalışla 97,8 seviyesine geriledi.

NEW YORK BORSASI: S&P 500 (7.401,50 puan) ve Nasdaq (26.248,62 puan) endeksleri tarihi rekorlarını kırdı. Çip üreticisi AMD’nin hisseleri haftalık bazda yüzde 18,9 değer kazandı.

AVRUPA: Almanya ve İtalya borsaları yükselirken, İngiltere’de siyasi belirsizliklerin etkisiyle FTSE 100 endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

ASYA: Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 5,38, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 13,63 artarak rekor seviyelere ulaştı.

BORSA İSTANBUL’DA 15 BİN PUAN BARAJI AŞILDI

Yurt içinde de Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,29 yükselişle 15.062,64 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gün içinde 15.167,10 puanı görerek rekor tazeledi. Dolar/TL ise haftayı 45,3660 seviyesinden kapattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katılım Finans Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, "Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" diyerek sıkı para politikası mesajını yineledi.