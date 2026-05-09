Mobilya firması hakkında denetim başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, Hindistan merkezli bir mobilya aksesuar markasına yönelik "yapsatçı" denetimi başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, mobilya üretiminin en temel kalemleri olan menteşe ve askılık gibi ürünlerin ithalatı mercek altına alındı.

Ticaret Bakanlığı, Hindistan’da üretim yapan Greenply Samet Private Limited isimli ticari kuruluşa yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" başlatılmasına hükmetti. Yürürlüğe giren bu karar, Resmi Gazete’de ilan edilen tebliğ ile resmileşti. Soruşturma süreci boyunca; mobilya imalatında yaygın olarak kullanılan menteşeler, sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler ve bunlara benzer aksesuar kalemlerinin dış alımı (ithalatı) detaylı bir şekilde denetlenecek.

HAKSIZ REKABET İNCELEMESİ YAPILACAK

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (İHRDK) tarafından gerçekleştirilen teknik analizler sonucunda, Hindistan menşeli bazı mobilya aksesuar ürünlerinin Türkiye'ye girişinde soruşturma açılması yerinde görüldü. Bakanlık, bu hamleyle iç piyasadaki dengeleri korumayı hedefliyor.

İnceleme altına alınan ürün grupları şunlardan oluşuyor:

Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılan modeller dışındakiler)

Sabit askılıklar

Şapka askıları

Dirsekler ve benzeri parçalar

Mobilyalarda tercih edilen diğer teknik aksesuarlar

ŞİRKET İHRACAT İLİŞKİSİNİ KANITLAMAK ZORUNDA

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında söz konusu Greenply Samet Private Limited şirketinden, ilgili zaman dilimi içerisinde Türkiye’ye önlem alınmasını gerektirecek bir satış yapmadığını ispatlaması istenecek.

Şirket, hem bu ürünleri Türkiye'ye göndermediğini hem de halihazırda önlem uygulanan firma veya ülkelerle herhangi bir ticari bağı bulunmadığını kanıtlamakla yükümlü olacak.

