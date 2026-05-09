Telefon ve tabletlere zam geliyor! Oran verdiler

2026 yılı genelinde akıllı telefon piyasasında yüzde 7, tablet piyasasında ise yüzde 10 oranında bir genişleme öngörülüyor.

Özellikle 1 Nisan itibarıyla Türkiye’de devreye alınan 5G teknolojisi, bu büyümenin en büyük itici gücü olarak görülüyor. Ancak bu büyüme rakamları, halkın alım gücündeki erime ve katlanan etiket fiyatlarının gölgesinde kalıyor.

KÜRESEL PAZARDA SOĞUMA SİNYALLERİ

Sektörün geçmiş dönem performansını ve gelecek beklentilerini analiz eden Samsung Türkiye Mobil İş Birimi Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, 2025 yılında gelişmiş ülkelerdeki pazarın enflasyon ve yüksek faiz oranları nedeniyle yavaşladığını, ancak gelişmekte olan ülkelerin etkisiyle küresel pazarın yılı yüzde 3 ile yüzde 4 ortalamayla kapattığını belirtti.

BloombergHT'te yer alan habere göre Türkiye’de ise geçtiğimiz yıl 12 milyona yakın cep telefonu ve yaklaşık 2 milyon adet tablet satışı gerçekleştiğini ifade eden Azdemir, 2026 yılı için de benzer büyüme oranlarının korunduğunu dile getirdi.

ÖZEL GÜNLERDE SATIŞLAR ARTIYOR AMA MALİYET BASKISI SÜRÜYOR

Anneler Günü haftası gibi dönemlerde perakende ticaretin hızlandığını belirten Murat Azdemir, "Anneler Günü haftasında satışlarda yaklaşık yüzde 25 artış gerçekleşiyor" dedi. 5G teknolojisini destekleyen cihazların Türkiye’deki kullanım oranının yüzde 30 civarında olduğunu kaydeden Azdemir, yapay zeka kullanımının bireylere yayılmasının da pazarı desteklediğini ekledi. Ancak bu talep artışı, maliyetlerdeki "şok" yükselişle karşı karşıya kalmış durumda.

ÇİP MALİYETLERİ 9 KATTAN FAZLA ARTTI

Akıllı telefon ve tabletlerin en temel bileşeni olan yarı iletken (çip) maliyetlerinde yaşanan artış, teknoloji dünyasında dengeleri altüst etti. Murat Azdemir, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki savaşın etkisiyle yarı iletken maliyetlerinde geçtiğimiz hafta 9 ile 9,50 kat arasında bir artış yaşandığını açıkladı.

Azdemir, zam beklentisini şu verilerle detaylandırdı: