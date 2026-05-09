Otobüs biletlerine zam!

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, ulaşım maliyetleri rekor seviyelere ulaştı. Tatil süresinin 9 güne uzatılması talebi artırırken, bu durum bilet fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıdı. Geçtiğimiz yılın rakamlarını bile geride bırakan yeni tarifeler, bayramda seyahat etmeyi lüks haline getirdi.

BİN 500 LİRA ZAMLANDI

Tatilin başlangıcında bin 400 TL seviyesinde olan İstanbul - Ankara uçak biletleri, tatilin son gününe gelindiğinde 3 bin TL sınırına dayanıyor. Ay başındaki fiyatlarla kıyaslandığında; İstanbul - İzmir hattı 600 lira, İstanbul - Antalya hattı bin 400 lira, İstanbul - Adana hattı ise yaklaşık bin 500 lira tutarında zamlandı.

Son dakika | Bayram öncesi harekete geçtiler! Otobüs biletlerine istenen zam oranı belli oldu!

Otobüs biletlerindeki fiyat artışları incelendiğinde, en ağır yükün deprem bölgesine gitmek isteyenlerin omuzlarında olduğu görülüyor.

DEPREM BÖLGESİNE GİTMEK CEP YAKIYOR

Ankara çıkışlı biletlerde; Hatay hattı bin 200 TL’den bin 400 TL’ye, Kahramanmaraş hattı bin TL’den bin 300 TL’ye, Adana hattı 750 TL’den bin TL’ye yükseldi. Ankara’dan Adıyaman’a gitmenin bedeli ise bin 600 TL’den 2 bin TL’ye çıktı.

İstanbul kalkışlı seferlerde ise tablo daha da ağırlaştı:

Hatay: 2 bin TL'den 2 bin 500 TL'ye,

Kahramanmaraş: bin 800 TL'den 2 bin 600 TL'ye,

Adana: bin 200 TL'den bin 700 TL'ye,

Osmaniye: bin 300 TL'den bin 900 TL'ye ulaştı.

ÖĞRENCİ GİTSE DÖNEMEYECEK

Mevcut ekonomik koşullarda, aylık 4 bin TL Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursuyla geçinmeye çalışan öğrenciler imkansız bir tercihle karşı karşıya bırakıldı. Ailelerini ziyaret etmek isteyen bir öğrencinin gidiş bileti alması durumunda, kalan bursu ne dönüş yoluna ne de bir aylık beslenme ihtiyacına yetiyor. Büyükşehirlerde eğitim gören birçok genç, bu mali imkansızlıklar sebebiyle 9 günlük bayram tatilini ailesinden uzakta, yurt odalarında geçirmek zorunda kalacak.

TEK ÇALIŞANLI AİLE İÇİN TATİL SADECE HAYAL

Cumhuriyet'in haberine göre Ankara’da yaşayan ve sadece bir ferdi asgari ücretle çalışan 4 kişilik bir ailenin, 3 gecelik sembolik bir Bodrum tatili planlaması bile matematiksel olarak imkansız hale geldi.

Böyle bir tatil için yaklaşık 12 bin TL ulaşım ve 23 bin TL konaklama olmak üzere toplam 35 bin TL bütçe gerekiyor. 28 bin TL olan asgari ücret geliri, bu masrafın yanına bile yaklaşamıyor; ailenin yola çıkabilmesi için hiçbir şey yiyip içmeden 7 bin TL daha bulması şart. Aynı tatili İstanbul’dan planlayan aileler için ise toplam maliyet 40 bin TL’yi buluyor.