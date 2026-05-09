Borsada açığa satış yasağı uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından paylaşılan resmi duyuruya göre, Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) pay piyasalarında uygulanan açığa satış işlemlerine yönelik yasaklar ve kredili sermaye piyasası işlemlerindeki öz kaynak oranının esnek uygulanması kararları 26 Mayıs 2026 tarihi seans bitimine kadar devam edecek.

Borsa İstanbul'da yasak uzatıldı!

Kurulun 25 Nisan 2026 tarihli ve 2026/27 sayılı bülteninde ilan edilen esas kararın süresini uzatan yeni duyuruda şu teknik detaylara yer verildi:

TEDBİRLER SEANS SONUNA KADAR GEÇERLİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın 25 Nisan 2026 tarihli ve 27/807 sayılı Kararı kapsamında hayata geçirilen uygulamalar şu iki temel maddeyi kapsıyor:

Borsa İstanbul Anonim Şirketi (BİST) pay piyasalarında açığa satış (sahip olunmayan hissenin satılması) işlemlerinin yasaklanması.

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin sürdürüldüğü dönem boyunca, öz kaynak oranının (teminat miktarı) esnetilerek uygulanmasına devam edilmesi.

Söz konusu kısıtlama ve destekleyici uygulamalar, 26 Mayıs 2026 günü gerçekleşecek seans kapanışına dek yürürlükte kalacak.

"AÇIĞA SATIŞ" VE "ÖZ KAYNAK" NEDİR?

Açığa satış, bir yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini ileride daha düşük fiyattan geri almak üzere satması işlemidir.

Bu işlem genellikle fiyatların düşeceği beklentisiyle yapılır ve düşüşü hızlandırabilir. Öz kaynak oranının esnetilmesi ise, banka veya aracı kurumlardan borç (kredi) alarak hisse senedi alan milyonların, hisse fiyatları düştüğünde ek teminat yatırma zorunluluğunun hafifletilmesidir.