Kritik karara saatler kaldı! Fed'in kararı piyasayı belirleyecek!

Kritik karara saatler kaldı! Fed'in kararı piyasayı belirleyecek!
Yayınlanma:
Küresel piyasaların odaklandığı Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Powell'ın en son açıklamasının güvercin oluşu indirim beklentisini güçlendirse de yine de belirsizlik sürüyor.

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bugün faiz kararını açıklayacak. Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak kararın indirim yönünde olacağı beklentisi hakim. Günlerdir tarihi rekorlara koşan altın fiyatlarında Fed'in faiz kararının etkili olacağı ifade ediliyor.

POWELL ÜZERİNDEKİ BASK

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik baskıları ve faiz indirimi çağrısı, Fed'in indirim kararında siyasi mi ekonomik mi ikilemi piyasaları iyiden iyiye geriyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamasının güvercin olması indirim beklentisini güçlendirirken, Trump'ın baskısına boyun eğdiği endişesi de indirim kararını etkileyebilir.

Belirsizlik ortamında güvenli liman olarak görülen altın bu süreçte de yoğun talep aldı.Ancak haftalardır rekor üzerine rekor kıraran altın faiz kararının açıklanacağı güne sakin başladı.

Piyasalar ise faiz kararına odaklanmış durumda. Beklenti doğrultusunda gelecek bir kararın küresel piyasalarda olumlu bir etki yaratması muhtemel.

TRUMP'IN FED MESAİSİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkede enflasyon olmadığını öne sürerek, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri “hemen ve büyük ölçekte” düşürmesi gerektiğini savundu.

Trump'ın, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınması yönündeki girişimine dair yasal süreç devam ederken, yönetim temyiz mahkemesine başvurarak alt mahkemenin kararının Fed toplantısından önce durdurulmasını istedi.

POWELL GİDİCİ Mİ?

ABD basınında çıkan haberlere göre, Hazine Bakanı Scott Bessent’in, Jerome Powell’ın yerine geçebilecek potansiyel adaylarla görüşmeler yaptığı iddia edildi.

IMF VE FİTCH’TEN FAİZ MESAJLARI

IMF Sözcüsü Julie Kozack, Fed’in faiz indirimine gitmesi için alan bulunduğunu belirtti. Fitch ise "Küresel Büyüme Tahminleri Yukarı Yönlü Revize Edildi Ancak ABD Ekonomisi Yavaşlıyor" başlıklı Eylül raporunda, dünya ekonomisinin 2025'te yavaşlamasını beklediklerini ve 2027’de büyümenin %2,6’ya ulaşacağını öngördü.

Bu akşam Powell tarafından açıklanacak faiz kararı küresel piyasalarda belirleyici olacak. Altının ve doların yönü de bu kararın ardından daha netleşecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Ekonomi
Mehmet Şimşek iktidarın kanalında itiraf etti: İmamoğlu operasyonunu açıkladı
Mehmet Şimşek iktidarın kanalında itiraf etti: İmamoğlu operasyonunu açıkladı
Benzine zam geliyor: Günü açıkladı
Benzine zam geliyor: Günü açıkladı