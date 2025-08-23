Krema kelimesi yasaklandı

Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği” yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, krema ve kaymak ürünlerinin üretim ve etiketleme kurallarını yeniden tanımlayan bir düzenlemeye gitti.

Yeni düzenlemeyle birlikte üretim standardı dışında kalan ürünlerde “krema” ifadesi kullanımı yasaklandı.

KREMA SADECE BELİRLİ SÜT TÜRLERİNDEN ÜRETİLECEK

Tebliğe göre, krema ve kaymak bundan sonra yalnızca inek, keçi, koyun ve manda sütünden üretilecek. Fermente ya da ekşi krema yapımında kullanılacak laktik asit bakterilerinin ise ürünün raf ömrü boyunca canlılığını ve etkinliğini koruması zorunlu olacak.

SADECE SÜT YAĞI KULLANILABİLECEK

Düzenlemeyle, üretilecek kremalarda yalnızca süt yağına izin verildi. Ürünlerde hayvansal ya da bitkisel başka yağlara yer verilmeyecek. Ayrıca, süt proteini dışında herhangi bir protein türünün kullanımı da yasaklandı. Taklit veya yanıltıcı aromalarla çeşitlendirme yapılması da yasaklar arasında yer aldı.

ETİKETLERDE TÜKETİCİYİ YANILTACAK İFADELERE GEÇİT YOK

Tebliğ ile birlikte etiketleme kuralları da yeniden şekillendirildi. Tebliğe dahil olmayan, krema benzeri ürünlerde tanıtım, reklam ve sunum materyallerinde “krema” sözcüğünün geçmesine izin verilmeyecek. Ayrıca “işlem görmüş krema” ifadesi de ürün adı olarak kullanılamayacak. Ürünün tanımı, içeriği ve türüne uygun olarak açıkça yazılmak zorunda olacak.

KARIŞIK SÜTLÜ ÜRÜNLERDE GÖRSEL SINIRI GELDİ

Krema ve kaymağın yalnızca tek bir hayvan türünden üretilmesi halinde, bu türün adı ürünle birlikte açıkça belirtilebilecek ve etikette hayvan görseline yer verilebilecek. Ancak inek, keçi, koyun ve manda sütlerinin karıştırılarak elde edildiği ürünlerde yalnızca metinle açıklama yapılacak; etiketlerde bu hayvanlara ait görsellere yer verilmeyecek.

ÇEŞNİLİ KREMALARDA YÜZDE ORANI ZORUNLULUĞU

İşlem görmüş ve çeşni eklenmiş kremalarda, kullanılan aromanın türü ve oranı açık şekilde ürün adının yanında yazılacak. Eğer üretimde enzim kullanılmışsa, bu da içerik listesinde ya da hemen altında yer almak zorunda olacak.

Sürülebilir kremalarla ilgili de yazımında en az 3 milimetre yüksekliğinde punto şartı getirildi. Bu uygulama, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla zorunlu hale getirildi.

GIDA ÜRETİCİLERİNE GEÇİŞ SÜRESİ TANINDI

Yeni düzenleme öncesinde faaliyet gösteren gıda işletmeleri, 31 Aralık 2025 tarihine kadar bu kurallara uyum sağlamak zorunda olacak. Ancak bu tarihten önce üretilmiş ürünler, raf ömürleri sona erene kadar satışta kalabilecek.