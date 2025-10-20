Köprü ve otoyollarına bütçe garantisi! 101,6 milyar!

2026 yılı bütçe teklifine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yap-işlet-devret projeleri kapsamında hizmet veren köprü ve otoyol garantilerine 101 milyar 680 milyon TL ödenek ayrıldı.

6 YILDA GARANTİ ÖDEMELERİ 7 KAT ARTTI

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, her yıl garantilere ayrılan bütçenin artığını vurgulayarak, vatandaşın vergisinin yandaş müteahhitlere aktarıldığını belirtti.

2021: 14,3 milyar TL

2022: 36 milyar TL

2023: 56 milyar TL

2024: 60 milyar TL

2025: 94 milyar TL

2026: 101,6 milyar TL

Yıldırım Kara, bu artışlarla sadece 6 yılda milletin cebinden toplam 361 milyar TL’nin müteahhitlere aktarıldığını ifade etti. Ayrıca, bütçede 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla 125 milyar ve 150 milyar TL öngörüldüğünü belirtti.

OSMANGAZİ VE ÇANAKKALE KÖPRÜLERİ ÖRNEĞİ

Yıldırım Kara, yap-işlet-devret projelerindeki maliyetler ve işletmeci firmaların kazançlarını da paylaştı:

Osmangazi Köprüsü: Maliyeti 1,4 milyar dolar, ancak son 9 yılda garantiler kapsamında yapılan ödeme 4,5 milyar doları buldu. Firma köprüyü 2035 yılına kadar işletmeye devam edecek.

Çanakkale Köprüsü: Sadece köprünün maliyeti 1,75 milyar Euro. 2022’den bugüne kadar geçmeyen araç ve fiyat farkları nedeniyle firmaya hazineden yapılan ödeme 800 milyon Euro oldu.

Yıldırım Kara, vatandaşın cebinden çıkmayan bu paraların doğrudan müteahhitlere aktarıldığını vurgulayarak, bütçede kaynak yok denilen dönemde garantilerin artmaya devam ettiğini ifade etti.