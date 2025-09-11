KFC'ye ne oldu? Türkiye'ye geri dönüyor!

KFC'ye ne oldu? Türkiye'ye geri dönüyor!
Yayınlanma:
Dünyaca ünlü yiyecek markası KFC, bir süre önce çekildiği Türkiye pazarına geri dönüyor.

Kızarmış tavuk denince akla gelen global marka KFC, Türkiye pazarına geri dönüyor. Ünlü restoran zinciri, HD Holding ile gerçekleştirdiği yeni stratejik franchise anlaşması kapsamında yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.

KFC VE HD HOLDİNG'TEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin önde gelen yeme-içme markalarından HD Holding, KFC ile gerçekleştirdiği franchise iş birliğiyle dikkatleri üzerine çekti. HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markaları bünyesinde barındıran holding, 300’ü aşkın restoranlık deneyimiyle KFC’nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak.

İLK ŞUBELER YIL SONUNDA AÇILABİLİR

KFC ve HD Holding ortaklığında yürütülen planlamalara göre, ülke genelinde birçok yeni KFC restoranı açılması hedefleniyor. İlk şubelerin ise 2025 yılının son çeyreğinde misafirlerini ağırlamaya başlaması bekleniyor. Böylece uzun bir aradan sonra KFC severler, markayla yeniden buluşma şansı yakalayacak.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE HIZ VERİLDİ

Türkiye’deki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan KFC, HD Holding'in operasyonel gücünden faydalanarak daha sağlam bir altyapı kurmayı planlıyor. Bu anlaşma ile birlikte, KFC’nin Türkiye'deki marka imajını ve müşteri sadakatini yeniden inşa etmesi hedefleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek: İşte o ilçeler
İşte o ilçeler
İstanbul'un 20 ilçesinde bu gece elektrikler kesilecek
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Ekonomi
ABD'nin işsizlik verileri zirvede!
ABD'nin işsizlik verileri zirvede!
Gözler altında! Kritik ABD enflasyonu açıklandı!
Gözler altında! Kritik ABD enflasyonu açıklandı!