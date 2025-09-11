KFC'ye ne oldu? Türkiye'ye geri dönüyor!

Kızarmış tavuk denince akla gelen global marka KFC, Türkiye pazarına geri dönüyor. Ünlü restoran zinciri, HD Holding ile gerçekleştirdiği yeni stratejik franchise anlaşması kapsamında yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.

KFC VE HD HOLDİNG'TEN STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin önde gelen yeme-içme markalarından HD Holding, KFC ile gerçekleştirdiği franchise iş birliğiyle dikkatleri üzerine çekti. HD İskender, Pidem ve Makarnam gibi markaları bünyesinde barındıran holding, 300’ü aşkın restoranlık deneyimiyle KFC’nin yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacak.

İLK ŞUBELER YIL SONUNDA AÇILABİLİR

KFC ve HD Holding ortaklığında yürütülen planlamalara göre, ülke genelinde birçok yeni KFC restoranı açılması hedefleniyor. İlk şubelerin ise 2025 yılının son çeyreğinde misafirlerini ağırlamaya başlaması bekleniyor. Böylece uzun bir aradan sonra KFC severler, markayla yeniden buluşma şansı yakalayacak.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE HIZ VERİLDİ

Türkiye’deki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan KFC, HD Holding'in operasyonel gücünden faydalanarak daha sağlam bir altyapı kurmayı planlıyor. Bu anlaşma ile birlikte, KFC’nin Türkiye'deki marka imajını ve müşteri sadakatini yeniden inşa etmesi hedefleniyor.