Kargo şirketi iflas etti: 39 yıldır paketleri taşıyordu

İflas haberlerine bir yenisi eklendi. Bu kez haber 39 yıllık kargo şirketinden geldi.

Türkiye genelinde 70’in üzerinde hizmet noktası bulunan köklü kargo firması Ankara Kargo, mali sorunları aşamayarak iflas sürecine girdi.

MAHKEME KONKORDATO TALEBİNİ REDDETTİ

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Kargo’nun konkordato talebini reddetti. Mahkeme, geçici mühletin kaldırılmasına ve iflasın derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine hükmetti. Ayrıca konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun görevine son verildiği bildirildi.

GEÇİCİ MÜHLET TEDBİRLERİ KALDIRILDI

2022/01/23/sigorta-mahkeme.jpg

Mahkeme kararının ardından, geçici mühlet kapsamında uygulanan tüm tedbirler sona erdi. İlgili kurum ve kuruluşlara gerekli yazılar iletildi ve konkordato süreci resmen tamamlandı.

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGIN HİZMET AĞI

2023/05/18/kargo-aa.png

1986 yılında kurulan Ankara Kargo, beş farklı bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70’in üzerinde hizmet noktasında faaliyet gösteriyordu. Şirket, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde geniş bir taşımacılık ağı kurmuştu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

