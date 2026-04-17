Kamu ihalelerinin ünlü müteahhidine yakalama kararı

Kamu ihalelerinin ünlü müteahhidi CCN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen hakkında, iş insanı C. D.’yi tehdit ettiği gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın üçüncü duruşmasına da katılmayan Çeçen hakkında mahkeme, savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkardı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Şehir Hastaneleri gibi kamu ihalelerini alan IC İçtaş ve CCN Holding’in üst düzey yöneticisi Murat Çeçen’in yargılandığı davada süreç hareketlendi.

2018 yılında Bilkent Şehir Hastanesi şantiyesinde iş insanı C. D.’yi alacak meselesi yüzünden silahlı adamlarıyla alıkoyduğu ve tehdit ettiği iddia edilen Çeçen hakkında yürütülen soruşturmada, mahkemece kritik bir karara imza atıldı.

ALACAK TARTIŞMASI VE GİZLİ SES KAYDI

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre olay, Mersin ve Bilkent Şehir Hastaneleri projelerinde taşeronluk yapan C. D.’nin yaklaşık 9 milyon avroluk alacağını talep etmesiyle başladı.

İddiaya göre Murat Çeçen, görüşme için şantiyeye çağırdığı C. D.’yi silahlı adamları eşliğinde bir odaya kapatarak tehdit etti. C. D.’nin gizli bir şekilde aldığı 44 dakikalık ses kaydında, Çeçen’in "Bilesin ki eğer kabul ettin ettin, etmedin, düşmanımsın. Seni ilk gördüğüm yerde başka bir muamele çekeceğim. Yok öyle yaralı bırakmam" dediği öne sürülmüştü.

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre; davanın Ankara 90. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen üçüncü celsesinde Murat Çeçen yine hazır bulunmadı. Hakim, sanığın savunmasının SEGBİS yoluyla alınması için yazılan yazılara rağmen neden bağlanmadığını sordu.

Çeçen’in avukatları, kendilerine usulüne uygun tebligat gelmediğini savunarak, müvekkillerinin yurt dışı seyahatlerinin belgeli olduğunu ve kaçmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Duruşmada dikkat çeken bir diğer gelişme ise ses kayıtlarına ilişkin oldu. Sanık avukatları, daha önce şüpheli buldukları ses kayıtlarının müvekkillerine ait olduğunu bu kez kabul ederek; "Ses kayıtları müvekkile aittir, o nedenle ses örneği alınmasıyla ilgili ara karardan rücu edilsin" talebinde bulundu. Ancak avukatlar, kaydın hukuka aykırı yollarla elde edildiğini ve suç oluşturma amacıyla yapıldığını savundu.

Müşteki C. D.’nin avukatı Abdullah Kaya ise Çeçen’in soruşturma aşamasından beri ifade vermekten kaçındığını belirterek, eylemin "yağma" suçunu oluşturduğunu ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesi gerektiğini talep etti.

Beyanları değerlendiren mahkeme hakimi, usulüne uygun tebliğe rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle Murat Çeçen hakkında savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Avukatların tebligat gelmediği yönündeki itirazlarına ise Hakim, "Duruşma gününü siz biliyorsanız, o da biliyordur" karşılığını vererek duruşmayı Eylül ayına erteledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

