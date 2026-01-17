Dev ihaleler ile tanınan holdingin patronuna silahlı tehditten dava! Tüyler ürperten ses kaydı

Büyük kamu ihaleleri alan CCN Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı ve IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çeçen hakkında, İş İnsanı C. D.’yi tehdit ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; olay 22 Şubat 2018’de Bilkent Şehir Hastanesi inşaatında yaşandı. C. D.’nin şirketi, Mersin ve Bilkent Şehir Hastanelerinde taşeron olarak çalışmıştı.

C. D., Mersin’deki projeden 8,5 milyon avro, Bilkent’teki inşaattan ise 500 bin avro alacağı olduğunu öne sürdü. Anlaşmazlık bu iddiayla başladı.

SİLAHLI ADAMLARLA ALIKOYDU İDDİASI

C. D.’nin avukatı Abdullah Kaya’nın savcılığa sunduğu dilekçeye göre Murat Çeçen, alacak meselesini görüşmek için C. D.’yi Ankara’ya çağırdı.

Dilekçede, C. D.’nin şantiye girişinde tek başına bir araca bindirilerek içeri götürüldüğü, istememesine rağmen “sanığın silahlı adamları sözlü taciz ve müessir fiiller ile müvekkili şantiyenin ücra bir yerine kapatmıştır” ifadeleriyle anlatıldı.

SES KAYDINA ALDI

İddialara göre C. D.’nin üzeri aranarak telefonuna el konuldu ve silahlı kişiler gözetiminde sandalyede iki saat bekletildi. Murat Çeçen geldiğinde, cebindeki ikinci telefonla 44 dakikalık bir ses kaydı yaptı.

C. D., görüşme sırasında alacağını yasal yollarla talep ettiğini söyledi. Karşısındaki kişinin (Murat Çeçen olduğu iddiası) de şöyle konuştuğu dosyaya girdi:

"Adamım bana gelecek, ben düşüneceğim sana ne yapılmasına gerektiğini son bir kez daha fırsat veriyorum. Bundan sonra başka fırsatın yok. Bilesin ki eğer kabul ettin ettin, etmedin, düşmanımsın. Seni ilk gördüğüm yerde başka bir muamele çekeceğim. (…) Yok öyle yaralı bırakmam. Sen merak etme yaralı bırakmam... Onun için bu son fırsatın. (…) Tamam mı alacak kelimesi yok, benden alacağın yok"

Aynı dilekçede, Çeçen’in odaya başkalarını çağırdığı, silahlı kişiler eşliğinde C. D.’ye imzalaması için bir protokol getirildiği, ancak C. D.’nin bunu reddettiği de yer aldı. Bir süre sonra fırsat bularak odadan çıktığı belirtildi.

"OĞLUN KAFAMA SİLAH DAYADI"

Dilekçeye göre C. D., Murat Çeçen'in babası olan IC İçtaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen'i aradı. Dilekçede, C.D.'nin "siz uzlaşmaya davet ettiğiniz insanların kafasına silah dayatıp ibra mı ettiriyorsunuz" dediği belirtildi.

Yine dilekçeye göre; Çeçen'in de oğlunun böyle bir şey yapmayacağını söylemesi üzerine C. D., iki dakikalık bir kayıt gönderdi ve savcılığa gideceğini söyledi.

SES KAYDINA RAĞMEN İLK ÖNCE TAKİPSİZLİK VERİLDİ

C. D., aynı yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak ses kaydını delil olarak sundu. Ancak Murat Çeçen hakkında 2023’e kadar işlem yapılmadı. Savcılık, 6 Nisan 2023’te hakaret, yağma, tehdit ve hürriyeti kısıtlama suçlarından takipsizlik kararı verdi.

Ancak avukat Abdullah Kaya’nın itirazı üzerine Sulh Ceza Hâkimliği kararı kaldırdı ve soruşturma yeniden açıldı.

Buna rağmen savcılık ikinci soruşturmada da Çeçen’in ifadesini alamadı.

Sonuç olarak 7 Mayıs 2025’te yalnızca “tehdit” suçundan iddianame düzenlendi. 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÇEÇEN DURUŞMAYA GELMEDİ

Yargılama dün (16 Ocak) Ankara 90. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. C. D. ve avukatı hazır bulundu, ancak Murat Çeçen duruşmaya katılmadı. Avukat Abdullah Kaya, davanın “yağmaya teşebbüs” gerekçesiyle ağır cezada görülmesi gerektiğini savundu.

Murat Çeçen’in avukatı Seda Bingöl, iddiaları reddetti:

"İddia edilen görüşme esnasında müştekiye imzalatılan hiç bir ibraname veya protokol yoktur. Bu protokol ile müştekinin hak edişlerden kaynaklı tüm alacaklarına ilaveten beş buçuk milyon euro ek bir ödeme alması sağlanmıştır. Ses kaydını asla kabul etmemekle birlikte ses kaydındaki ifadeler asla tehdit niteliği ve amacı taşımamaktadır. Suçun unsurları oluşmadığından müvekkilin beraatini talep ederiz"

Bingöl, olayda silah bulunduğuna dair hiçbir delil olmadığını vurguladı. Mahkemede ses kaydındaki kişinin Murat Çeçen olup olmadığının belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi talep edildi.

DEV İHALELERİN ADRESİ

AKP iktidarına yakın olarak bilinen iş insanı Murat Çeçen, IC İçtaş İnşaat’ta yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Şirket, bugüne kadar çok sayıda büyük kamu ihalesi aldı.

Bu projeler arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, Antalya Havalimanı, New York Türkevi, Akkuyu Nükleer Santrali ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin bazı etapları yer alıyor.

Çeçen’in yönetim kurulu başkanı olduğu CCN Holding ise Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastaneleri başta olmak üzere birçok kamu-özel işbirliği sağlık projesini üstlendi.