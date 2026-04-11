Kamu bankalarından yeni karar: Bazı kişilere kredi sınırlaması

Kamu bankalarında yıllardır tartışma konusu olan "tanıdıklara kredi" meselesinde yeni bir sayfa açıldı.

AA'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, 9 Nisan'da İstanbul'da toplanan Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank olağan genel kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin yakınlarının bu bankalardan kredi kullanımına ilişkin kurallar yeniden yazıldı.

ETKİ ALANI GENİŞLEDİ: KARDEŞ, ANNE VE BABA DA KAPSAMDA

Bankacılık Kanunu (5411 sayılı) uyarınca daha önce sadece yönetim kurulu üyeleri, eşleri ve velayeti altındaki çocukları için geçerli olan sınırlamalar artık ikinci derece akrabaları da kapsıyor. Yani bir yönetim kurulu üyesinin;

Annesi, babası ve kardeşi gibi yakınları da artık ilgili bankanın kredi ve kredi kartı imkanlarından "belirlenen sınırlar" dahilinde yararlanabilecek.

LİMİT BELLİ: MAAŞIN 5 KATI KREDİ, 3 KATI KART

Yeni düzenlemeyle bu kişiler, yönetim kurulu üyesinin aylık net ücretinin;

5 katını aşmamak üzere kredi kullanabilecek,

3 katını aşmamak üzere ise çek karnesi ve kredi kartı alabilecek.

Bakanlık bu adımı "hesap verebilirlik ve şeffaflık" ilkesiyle açıklıyor.

BAZI KREDİLER DAHİL EDİLMEDİ

Düzenlemenin en çok konuşulacak kısmı ise istisnalar bölümünde gizli. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse edilen faiz destekli krediler bu sınırlamaya dahil edilmedi.

Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal üreticilere, Halkbank aracılığıyla esnaf ve sanatkarlara verilen düşük faizli kredilerde, yönetim kurulu üyelerinin yakınları için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Gerekçe olarak ise bu kredilerin sadece belirli kamu bankaları tarafından verilmesi ve "erişimin kısıtlanmaması" gösterildi.