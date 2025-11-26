Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:

Suzuki'nin ilk küresel stratejik BEV modeli olan e VITARA, Kasım 2024'te İtalya'nın Milano kentinde tanıtıldı ve Ocak 2025'te Hindistan'daki Bharat Mobility Global Expo 2025'te sergilendi.

“Duygusal Çok Yönlü Seyir Aracı” ürün konseptiyle e VITARA, bir BEV’in ileri teknoloji hissini bir SUV’nin sağlamlığıyla birleştiren bir tasarıma, benzersiz bir sürüş deneyimi sunan bir BEV güç aktarma organına, sadece arazi kabiliyetleri değil, aynı zamanda güçlü bir performans da sunan “ALLGRIP-e” elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemine ve BEV’ler için özel olarak tasarlanmış yeni “HEARTECT-e” platformuna sahip.

Bu özel modelin RJC Yılın Otomobili Özel Ödülü'ne layık görülmesinin nedeni ise şöyle: " Bu, Suzuki'nin ilk BEV'idir ve çoğunlukla Asya'daki gelişmiş teknolojileri bir araya getiriyor ve Hindistan'daki en modern fabrikada üretiliyor.

Dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgede satışa sunulacak küresel bir model olmasına rağmen, farklı yol koşulları ve Japonya'nın karlı bölgeleriyle başa çıkabilecek gövde boyutları ve dört tekerlekten çekiş özelliklerine sahip olup, her sürücünün rahatlıkla kullanabileceği bir araç tasarımı ortaya koyuyor.”

Suzuki Motor Corporation Temsilci Direktörü ve Başkanı Toshihiro Suzuki'nin yorumu:

"e VITARA'nın 2026 RJC Yılın Otomobili Özel Ödülü'ne seçilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. e VITARA, Suzuki'nin dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgede küresel bir model olarak piyasaya sürülen ilk elektrikli SUV'si. Bu ödülü önemli bir fırsat olarak değerlendirerek, e VITARA'yı dünya çapındaki müşteriler tarafından daha da sevilen bir otomobil haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz."