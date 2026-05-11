Japon giyim devi Türkiye yatırımı için kapıda

Yıllardır Türkiye’ye gelmesi beklenen Japon hazır giyim devi Uniqlo, yatırım kararını ertelemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre şirket, Türkiye pazarına giriş için ekonomik koşulların düzelmesini bekliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ İKİ YIL İÇİN PLAN YOK

Sektördeki üst düzey bir temsilcinin Sözcü’ye aktardığına göre, Uniqlo yetkilileri “Önümüzdeki iki sene boyunca Türkiye’ye girmeyi düşünmüyoruz” mesajını verdi. Aynı kaynak, “Ama iki sene diyor, hiç girmeyeceğiz demiyorlar. Yatırım ortamının düzelmesini bekliyorlar, enflasyonun aşağıya gelmesini bekliyorlar” ifadelerini kullandı.

İflas eden giyim devi 400 şubesinde yüzde 70 indirim başlattı

GELMESİ HALİNDE BÜYÜK İLGİ GÖRECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Uniqlo’nun fonksiyonel ve uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye’de ciddi bir müşteri potansiyeli bulunduğu belirtiliyor. Kaynak, “Yurt dışına giden bir Türk’ün Uniqlo’ya girmeme ihtimali yok” diyerek markanın gelmesi durumunda büyük bir ilgi göreceğini vurguladı.

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var

UNIQLO VE PRİMARK’IN TÜRKİYE HAMLELERİ

Dünyada 2 bin 500 mağazası bulunan Uniqlo’nun çatı şirketi Fast Retailing, 2025 mali yılında yaklaşık 22 milyar dolar gelir elde etti. Daha önce büyük bir yatırımcının, markanın Türkiye temsilciliği için görüşmek istediği de öğrenildi.

Öte yandan İrlanda merkezli hızlı moda devi Primark’ın da Türkiye’ye ilgi duyduğu ancak en az 3 bin metrekarelik mağaza alanı bulma zorluğu nedeniyle planlarının ilerlemediği belirtiliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Sektördeki üst düzey temsilci, Uniqlo’nun stratejik olarak Türkiye’ye henüz net bir şekilde bakmadığını, yatırım ortamının düzelmesini ve enflasyonun aşağı inmesini beklediklerini aktardı: