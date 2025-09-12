İtiraf etmeyene katmerli ceza geliyor: Mehmet Şimşek yapay zeka ile 5 yılı taramaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "vergi kaçağını sıfırlama" hedefi ile başlattığı uygulamalara yenisini eklemeye devam ediyor. Bakkaldan berbere, berberden fırına vergi kaçıranlara operasyon yapan Mehmet Şimşek, yapay zekayı da kullanarak vatandaşın gayrimenkul alımlarını gözüne kestirdi.

Bakan Şimşek'in talimatı ile çalışmalara başlayan Maliye, tapuda düşük bedel göstererek(Rayiç Bedel) vergi kaçıranlara geriye dönük son beş yılı kapsayacak şekilde inceleme başlattı.

İTİRAF ETMEYENE KATMERLİ CEZA GELİYOR

Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile son beş yıla ilişkin tapu işlemlerini mercek altına aldı. Gayrimenkul satışlarında tapuda gösterilen bedel ile gerçek satış fiyatı arasındaki fark tespit edilirse hem alıcı hem satıcıya ceza geliyor.

Hürriyet'ten Tuğba Bozkurt'un haberine göre; uzmanlar vatandaşların katmerli cezalarla karşı karşıya kalabileceğini ancak gönüllü düzeltme yaparlarsa ceza uygulanmayacağını belirtti.

Tapuda düşük bedel göstererek (Rayiç Bedel) vergi kaçıranlar, gönüllü düzeltme yaparlarsa ceza ödemeden kurtulacak, aksi hâlde Beş yıl öncesine ilişkin bir eksik ödeme tespit edilirse vatandaşların “katmerli” cezalarla karşılaşılacak. Vergi aslı, ziyaı cezası ve %53,25 gecikme faiziyle gelecek cezalar vatandaşın canını yakacak.

MEHMET ŞİMŞEK YAPAY ZEKA İLE 5 YILI TARAMAYA BAŞLADI

Maliye Bakanlığı’nın kayıt dışılığı önlemek için başlattığı kapsamlı denetim sürecini anlatan Ekonomist Muhammet Bayram, “Bakanlık uzun süredir yapay zeka ile rutin denetimler yapıyordu ancak son dönemde tapuda beyan edilen değer ile gerçek satış fiyatı arasındaki farkların büyümesi üzerine, son beş yılı kapsayan geriye dönük bir inceleme başlattı." diyerek vatandaşları uyardı

Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının artmasıyla birlikte kayıt dışı ödemelerin daha görünür hâle geldiğini belirten Bayram, “Devlet artık hem alıcıyı hem satıcıyı yakın takibe aldı, gönüllü düzeltme yapanlar cezasız kurtulacak” dedi.

Bayram sözlerine şöyle devam etti:

“Önceden bu denetimler daha çok inşaat firmaları üzerinden yapılırken, şimdi alıcı ve satıcı da mercek altına alınıyor. Bankalardan çekilen konut kredileri de incelemeye dahil ediliyor. Örneğin, evin gerçek satış bedeli 10 milyon TL iken tapuda 2 milyon 500 bin TL gösteriliyorsa, devlet ciddi gelir kaybına uğruyor ve bu durum incelemeye alınıyor.

Bu daveti dikkate alanların düzeltme beyannamesi vererek vergilerini yükseltip ödemesi hâlinde herhangi bir incelemeye tabi tutulmayacaklar. Aksi hâlde hem vergi aslı hem bir kat vergi zıyaı cezası hem de gecikme faizi ödenecek."

EMLAKÇILAR DA TOPUN AĞZINDA

Bayram, son dönemde rayiç bedellerin artırmasıyla tapuda beyan edilen rakamların da yükseleceğini ve devletin tahsil ettiği tapu harçlarının artacağını vurgulayan Bayram, geriye dönük 7 milyon işlemin tespit edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bakanlık, tapu değerleri ile gerçek satış fiyatları arasındaki farkların çok artması üzerine sondaj yöntemiyle yapılan kontrollerde büyük sapmalar tespit etti. Bunun sonucunda rutin denetimlerin yanı sıra son beş yılı kapsayan geriye dönük inceleme başlatıldı.

"Şu anda 7 milyona yakın işlem tespit edildiği belirtiliyor. Bu sayının daha da artacağını tahmin ediyoruz.”

"Varsa eğer izaha davet kapsamında düzeltme beyannamesi vermek daha iyi bir sonuç doğuracaktır. Ancak vergi incelemesine dönerse bunun sonucunda kesilecek cezadan sonra uzlaşma ve pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecektir.”

Bayram, tapu harcı sorumluluğunun alıcı ve satıcıda olduğunu ancak emlakçıların da komisyon gelirlerini düşük göstermesi hâlinde cezalı vergi ödemek zorunda kalabileceğini belirterek "Komisyon faturası rayiç bedel üzerinden kesilip kalan kısmın elden alındığı durumlarda, bu fark da tespit edilirse vergi geriye dönük olarak tahsil edilecek." dedi.